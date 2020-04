Al Bano e Loredana Lecciso pronti alle nozze: l’indiscrezione

editato in: da

Da quando Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso si sono separati, il gossip non ha fatto altro che concentrarsi sul triangolo amoroso che coinvolge anche Romina Power. E i recenti accadimenti hanno generato ulteriori indiscrezioni, che in questi giorni circolano all’impazzata sul web.

Il cantante pugliese è stato ospite fisso ad Amici 2020 assieme alla sua ex moglie Romina, cosa che ha piacevolmente sorpreso i tantissimi fan che non si sono ancora rassegnati al loro addio. Ebbene sì, nonostante siano passati tanti anni dalla fine del loro matrimonio, i rumors su un possibile ritorno di fiamma tra i due non accennano ancora a placarsi. Rivederli insieme, professionalmente legati da un sodalizio che si è rinnovato proprio negli ultimi mesi, è sempre un’emozione grandissima, ma a quanto pare tra Al Bano e la Power non c’è più alcun tipo di unione sentimentale, al di là dell’affetto che entrambi provano l’uno per l’altra – d’altronde, hanno condiviso gran parte della loro vita.

Proprio di recente, Romina aveva rivelato di essere pronta a tornare a vivere a Cellino San Marco, cosa che ha suscitato grande scalpore tra i fan. È stato l’artista pugliese a spiegare la situazione, con alcune dichiarazioni che ci hanno lasciato cogliere qualche dettaglio in più sul suo rapporto con la sua ex moglie e con Loredana Lecciso. La Power abita infatti in una sua casa all’interno della Tenuta Carrisi, mentre Al Bano sta trascorrendo questa primavera assieme alla showgirl, con la quale ha avuto due figli.

Che il cantante si stia riavvicinando alla Lecciso? Alcune foto pubblicate su Instagram da Loredana fanno percepire la bellissima atmosfera che regna tra i due, tanto che si parla nuovamente di un ritorno di fiamma. Addirittura, qualcuno ha notato un dettaglio che fa pensare a delle nozze imminenti: uno degli ultimi scatti della showgirl la vede abbracciata ad Al Bano e, in primo piano, si può osservare un bellissimo anello che sfoggia all’anulare della mano sinistra.

Sembra un anello diverso da quelli che ha sempre indossato la Lecciso, tanto che secondo alcuni si tratterebbe di un regalo da parte dell’artista di Cellino San Marco. Forse questo improvviso riavvicinamento li ha portati a riflettere sui loro sentimenti mai sopiti e li ha convinti a compiere il grande passo? Per il momento, naturalmente, non ci sono state conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Ma i sospetti hanno dato il via alle chiacchiere da social, e sono ormai molti i fan convinti che presto avremo belle notizie.