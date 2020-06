Al Bano Carrisi, Jasmine diventa cantante e si prepara a sostituire Romina Power

editato in: da

Jasmine debutta come cantate e si prepara a sostituire Romina Power. La figlia di Al Bano Carrisi potrebbe presto salire sul palco con il suo famosissimo papà per iniziare una carriera nel mondo della musica. La primogenita del cantante pugliese e di Loredana Lecciso infatti ha presentato, a sorpresa, il suo primo singolo. Si intitola Ego e ha un testo rap accompagnato da note molto orecchiabili, che ha tutte le carte in regola per ottenere un grande successo.

La hit è stata presentata proprio da mamma Loredana che, orgogliosa della figlia, ha condiviso su Instagram una breve clip della canzone disponibile su Youtube. I follower hanno mostrato immediatamente di apprezzare Jasmine, definendola “un talento”. “Ascoltata un bel brano è una voce suadente. Brava Jasmine!”, ha scritto qualcuno, “Splendida”, ha aggiunto qualcun altro. “Bellissima”, “Sarà una grande cantante”, “Favolosa bellezza”: sono solo alcuni dei commenti al brano della giovane Carrisi.

Biondissima e bella come mamma Loredana, decisa come papà Al Bano: Jasmine sembra aver ereditato dai genitori tutte le doti necessarie per diventare una stella della musica. Cresciuta nella tenuta di Cellino San Marco, legatissima alle sorelle Cristel e Romina Junior, la giovane potrebbe presto salire sul palco con il cantante pugliese. E c’è già chi, sfruttando i gossip su una lite fra la Power e Al Bano, parla di una possibile sostituzione dell’attrice americana.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, dopo l’ospitata di Carrisi a Domenica In, sarebbero nate diverse tensioni fra gli ex coniugi. Romina non avrebbe gradito il rifiuto di Al Bano, che in diretta ha bloccato Mara Venier, chiedendole di non leggere la sua lettera. Non solo: si sarebbe anche infuriata per non essere stata invitata al party per il 77esimo compleanno dell’artista organizzato da Loredana Lecciso. Alcune fonti affermano che la Power sarebbe pronta a lasciare la Puglia per tornare negli Stati Uniti dopo uno scontro acceso con l’ex marito.

D’altronde lo stesso Al Bano qualche giorno fa aveva criticato il gesto di Romina in un’intervista apparsa sul settimanale Oggi. “Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina – aveva detto -, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata”.