Al Bano, la figlia Jasmine svela un retroscena sul debutto nella musica

editato in: da

Jasmine Carrisi ha debuttato nel mondo della musica e svela un retroscena su papà Al Bano. La figlia del cantante, nata dall’amore per Loredana Lecciso, ha confessato di aver scelto di non usare il cognome della sua famiglia seguendo il consiglio del padre.

“Sui social e su YouTube mi presento come Jasmine e basta – ha confessato a Il Giornale -, non c’è il cognome Carrisi. Anche papà mi aveva consigliato di non puntare sul cognome”. Jasmine ha deciso di tentare la strada della musica, presentando il suo brano Ego che ha già ottenuto un grande successo. “Durante la quarantena – ha raccontato -, mentre non si poteva uscire di casa, ho sentito il bisogno di scrivere un testo e di esprimermi attraverso la musica. E così tutto è nato molto velocemente […] Prima mi piaceva il pop americano e ascoltavo Justin Bieber, Selena Gomez e tanti altri. Ora il pop manco lo voglio sentire più. Ascolto solo rap e trap, Travis Scott è un grande”.

Il brano è un rap, molto lontano dal genere di Al Bano. Nonostante ciò il cantante di Cellino San Marco ha deciso di appoggiare la scelta della figlia. “Lui viene da un altro mondo musicale, ma mi ha detto di investire tempo e forze in questo progetto se davvero ci credo […] Il mio brano gli piace e, dopotutto la musica è stata curata dal suo compositore di fiducia Alterisio Paoletti. Ma il rap in generale non è proprio il suo genere. Dice che certi messaggi legati a droga e alcol non gli piacciono assolutamente”.

Classe 2001, Jasmine Carrisi è frutto dell’amore fra Al Bano e Loredana Lecciso. Talentuosa come il suo papà, ha ereditato la bellezza dalla madre. La showgirl e la figlia hanno un ottimo rapporto, anche se, come ha sottolineato lei stessa, sono molto simili. “Lei ed io litighiamo spesso – ha confessato – perché abbiamo lo stesso carattere. Ma il nostro è un rapporto bello e intenso”. Cresciuta a Cellino San Marco, Jasmine negli anni ha costruito un ottimo rapporto con gli altri figli di Al Bano, nati dal matrimonio con Romina Power. In particolare è molto legata a Romina Jr e Cristel, ma anche a Yari.