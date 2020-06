editato in: da

Al Bano Carrisi fa pace con Romina Power e la ringrazia pubblicamente. Sembrano ormai alle spalle le tensioni fra l’attrice americana e il cantante di Cellino San Marco, arrivate dopo l’ospitata di lui a Domenica In e il party di compleanno organizzato da Loredana Lecciso in cui l’ex moglie dell’artista non sarebbe stato invitato. A svelarlo è stato lo stesso Al Bano che, in una lunga intervista al settimanale DiPiù, ha ringraziato Romina per averlo aiutato ad amare e apprezzare la sua terra.

“Si è innamorata al primo sguardo della mia terra e ha insegnato anche a me ad amarla – ha confessato il cantante -. Grazie a Romina, ho fatto pace con la mia campagna e ho compreso che le mie radici sono qui. Così, anno dopo anno, mi sono messo a comprare terreni per ingrandire la proprietà di mio padre. E il primo acquisto è stato ispirato proprio da Romina: ho comprato 60 ettari di un bosco stupendo che la aveva incantata, ne ho dato metà a mio fratello Franco, e l’altra metà l’ho tenuta per noi”.

Era il 1970 quando Al Bano e Romina si giurarono amore eterno dopo essersi incontrati sul set di un film. Nello stesso anno sarebbe arrivata la primogenita Ylenia, poi Yari, Cristel e infine Romina Jr. Un amore travolgente, durato quasi trent’anni, che ha lasciato un ricordo importante nella vita di entrambi. Oggi gli ex hanno un ottimo rapporto e collaborano ancora insieme, mentre Carrisi ha ritrovato il sorriso accanto a Loredana Lecciso, che gli ha regalato i figli Jasmine e Bido.

Qualche settimana fa si era parlato di tensioni a Cellino San Marco, legate alla rivalità fra Romina e Loredana e al rifiuto di Al Bano di leggere a Domenica In la lettera scritta dall’ex moglie. Ora sarebbe finalmente tornato il sereno, come ha chiarito proprio il cantante pugliese. “La verità è che, anche se in questi mesi sono rimasto fermo come cantante per l’epidemia di Coronavirus – ha confessato -, io non ho problemi economici perché ho le Tenute Al Bano Carrisi, un’azienda che è il mio orgoglio e in cui faccio tante cose: coltivo i campi, produco vino e olio, ho un albergo, ho un ristorante. Un tempo la mia azienda si sosteneva anche grazie ai guadagni che facevo con la musica, ma ora cammina benissimo con le sue gambe”.