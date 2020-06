Al Bano diviso fra Loredana Lecciso e Romina Power: “Nella mia vita c’è un prima e un dopo”

editato in: da

Al Bano Carrisi si confessa in una lunga intervista al settimanale Oggi in cui parla del legame con Loredana Lecciso e Romina Power. Da tempo il cantante è al centro dei gossip per via di un triangolo amoroso con l’ex moglie e la showgirl pugliese. L’artista è stato legato per circa trent’anni a Romina, da cui ha avuto quattro figli – Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr -, dopo il divorzio ha incontrato Loredana che gli ha regalato i figli Jasmine e Bido. Una famiglia allargata che Al Bano ha sempre cercato di tenere unita, ma in cui in passato ci sono state forti tensioni.

Dopo un lungo periodo da single, oggi Al Bano è tornato a sorridere accanto a Loredana Lecciso, ma i gossip hanno continuato a inseguirlo. Qualche settimana fa il cantante si era arrabbiato durante una puntata di Domenica In, di fronte alla richiesta di Mara Venier di leggere una poesia scritta da Romina per lui. “Nella mia vita c’è stato un prima, e c’è un dopo – ha spiegato, parlando delle donne della sua vita -. La cosa che mi preme da parte dei media è che ci sia rispetto quando mi si invita e che si evitino le strumentalizzazioni. È un mio diritto”.

Insofferente ai pettegolezzi, Carrisi ha chiarito più volte di voler tenere unita la famiglia, spesso divisa dai gossip e dalle indiscrezioni. “Allora, chiariamo una volta per tutte – ha annunciato Al Bano -: io sono stato sposato per trent’anni con Romina, e poi è andata a finire com’è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. Ho un grande amore per i miei figli di primo e di secondo letto, e non voglio che ci siano discrepanze fra le due situazioni. Quando mi esibisco con Romina, sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra. Questo è quanto”.