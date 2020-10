Al Bano Carrisi confessa: “Loredana Lecciso contraria alle nozze...

editato in: da

Al Bano Carrisi si confessa sulle pagine del settimanale Oggi e parla del suo rapporto con Loredana Lecciso. Il cantante di Cellino San Marco e la showgirl pugliese hanno finalmente raggiunto l’equilibrio che cercavano da tempo. La love story procede a gonfie vele e non potrebbero essere più felici. A coronare il sogno potrebbero arrivare le nozze, anche se Al Bano ha sempre negato questa possibilità dopo la lunga unione, naufragata, con Romina Power.

A Oggi, l’artista ha confessato che anche Loredana sarebbe contraria al matrimonio. La showgirl non vorrebbe sposare l’artista pugliese. “Io e Loredana siamo sposati mentalmente – ha spiegato -. Quando hai un “matrimonio di mente”, a cosa ti servono le carte, i timbri? Certo, potrei cambiare idea, ma poi dovrei convincere a Loredana a sposarmi. Anche lei è contraria alle nozze”.

Il cantante ha poi parlato di Thea Crudi, la fidanzata di Yari. Si è parlato molto della somiglianza fra la giovane artista e Romina. “A mio figlio Yari e alla sua fidanzata Thea auguro l’amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso – ha spiegato Al Bano -. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi”. Qualche giorno fa Yari aveva ammesso: “Mio padre e mia madre sono stati una coppia talmente potente, powerful, per usare il cognome di lei, che è difficile uscire fuori da quella luce. Sono il simbolo della coppia e chi vuole trovare una somiglianza con noi si ritrova una strada asfaltata”.

E mentre a Cellino San Marco la coppia continua a suonare e vivere il proprio amore, Al Bano sarà presto in tv con un nuovo programma accanto alla figlia Jasmine. La 19enne, frutto del suo legame con Loredana Lecciso, sarà accanto al suo famosissimo papà in The Voice senior, programma che andrà in onda a novembre e in cui rivestirà il ruolo di coach. “Non vedo l’ora! – ha annunciato Al Bano -. Anche se torno un po’ mogio dalla Spagna, dove mi sono esibito per Antena 3: senza pubblico, con le mascherine e le distanze, sembrava più uno studio medico che un set televisivo”.