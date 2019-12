Al Bano, la D’Urso si arrabbia con la giornalista ai funerali di mamma Jolanda

editato in: da

Barbara D’Urso si arrabbia con la giornalista durante la diretta di Pomeriggio Cinque in occasione dei funerali di Jolanda, l’amatissima mamma di Al Bano. La donna si è spenta a 96 anni, creando un dolore immenso nella famiglia Carrisi. A dirle addio non solo Romina Power, che le ha dedicato una lettera su Instagram, e i suoi figli, ma anche circa 3 mila persone che sono accorse a Cellino San Marco in occasione delle esequie.

La D’Urso, che conosce bene la famiglia Carrisi, ha seguito la cerimonia dallo studio di Pomeriggio Cinque, commentando le immagini riprese dalla sua inviata. Al termine del funerale la giornalista ha cercato di fare delle domande prima a Franco, il fratello di Al Bano, poi allo stesso cantante.

“Non è il momento”, ha replicato il fratello dell’artista, mentre l’ex marito di Romina Power è salito in macchina. Barbara D’Urso non ha gradito il gesto dell’inviata e l’ha ripresa. “Ti prego Ilaria di non chiedere niente ad Al Bano o ad altri della sua famiglia in questo momento di dolore!” ha detto.

La conduttrice ha un legame speciale soprattutto con Loredana Lecciso che qualche tempo fa era stata ospite di Live – Non è la D’Urso per lanciare un appello a Romina Power e chiedere la pace in famiglia. Da tempo i rapporti fra la showgirl pugliese e la mamma di Al Bano erano tesi, Loredana ha voluto comunque rendere omaggio all’ex suocera. Prima su Instagram, poi nella cappella privata della famiglia Carrisi.

La sua assenza ai funerali è stata spiegata proprio dalla D’Urso che ha affermato di averla raggiunta telefonicamente. “Oggi è il giorno dedicato al saluto a mamma Jolanda – ha spiegato la presentatrice – e Loredana non ha voluto attirare l’attenzione di fotografi e giornalisti. Ha salutato la suocera nella cappella di famiglia, dove i parenti hanno pregato per tutto il giorno”.