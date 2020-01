Aida Yespica confessa: “Ho amato una donna famosa”

editato in: da

Aida Yespica confessa di aver amato una donna famosa nel corso di una lunga intervista rilasciata a Lorella Boccia nel programma Rivelo. La modella venezuelana ha ripercorso la sua carriera, ma soprattutto la vita privata, segnata da passioni e grandi dolori.

Come quello per il figlio Aron, che vive distante da lei, a Miami insieme al padre Matteo Ferrari, ma anche quello per la fine dell’amicizia con Claudia Galanti e l’addio a una donna famosa. La Yespica ha svelato di aver amato una persona molto conosciuta in passato, vivendo una storia segreta terminata fra le lacrime.

“Ho avuto un amore folle per una donna – ha confessato Aida a Lorella Boccia -. Non posso fare il suo nome nemmeno sotto tortura perché è una persona davvero famosa che conoscono tutti. Era una storia clandestina, durata un anno, finita per la grande popolarità di lei”. La Yespica ha rivelato che la storia sarebbe nata diversi anni fa, quando lei era ancora molto giovane, e sarebbe stata vissuta in gran segreto, terminando poi a causa della gelosia.

“Tra di noi c’era molta gelosia – ha ricordato -, più di quella che c’è stata nelle mie storie con altri uomini. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Ogni tanto ci vediamo, ci ridiamo su ma c’è solo amicizia. Non c’è più quella passione di un tempo”.

La modella si è rifiutata di svelare il nome della persona, nonostante le domande di Lorella Boccia. “Perché è un errore? – ha detto la conduttrice soffermandosi su una parola pronunciata più volte dall’ospite -. Hai amato una donna, un individuo dello stesso sesso. Parliamo di amore”.

“Non guardarmi così, non posso dirlo – ha poi aggiunto Aida, rifiutandosi di fare nomi -. È un personaggio che conosci, ovvio. Lo conosciamo tutti! Ma non si può dire”.