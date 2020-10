Adua del Vesco e Dayane Mello: arriva il bacio sulle labbra al GF Vip

editato in: da

Adua Del Vesco e Dayane Mello sono le protagoniste di un bacio sulle labbra al GF Vip. Dopo settimane difficili, segnate da tensioni e litigi, gli inquilini hanno deciso di rilassarsi e scherzare un po’. In particolare la top model e l’attrice hanno dato vita a un divertente siparietto, scambiandosi un bacio sulle labbra e chiedendosi fra le risate se Giuliano, il fidanzato di Adua, sarà geloso.

Sia Dayane che Adua hanno vissuto una settimana complicata. Nell’ultima puntata infatti hanno affrontato discussioni e problemi. La Del Vesco ha raccontato per la prima volta tutta la verità sul suo rapporto con Massimiliano Morra, anche lui concorrente del GF Vip. “Massimiliano è quello che mi ha usato più di tutti – ha detto -. La storia mia e di Massimiliano è stata tutta una favola. Ho detto una bugia nel dire che non avevo detto quello che si è letto e mi prendo la responsabilità – ha aggiunto riferendosi alla dichiarazione secondo cui l’attore sarebbe gay -. Voglio bene a Massimiliano e mi dispiace, ma non posso più portare il peso di queste menzogne sulle spalle. Ho diritto di essere libera da ogni menzogna e da ogni maschera, che io ho accettato e ho sbagliato”.

“Adua sa benissimo che non sono omosessuale – ha replicato Morra -. Lo sa benissimo e non voglio scendere nei dettagli. Lo hai detto davanti a tutta Italia sapendo che non è vero. Sai benissimo com’è la situazione. Io non sono omosessuale e la cosa non mi tocca. Però tocchi le persone che fanno fatica a parlare della loro sessualità. Con me non hai vissuto una favola, non è quel tipo di storia e lo chiarisco per le persone che mi amano”. Sulla questione è intervenuto anche Tommaso Zorzi, convinto che Adua stia fingendo e che sia una stratega.

Dayane Mello invece ha dovuto fare i conti con le sue dichiarazioni riguardo il legame con Francesco Oppini. La modella ha svelato in Confessionale che il figlio di Alba Parietti le avrebbe consegnato un foglietto con scritto: “Ti voglio bene”, ma lui ha smentito. “Il biglietto finiva con un ‘tvb’ e c’era scritto ‘ne parleremo fuori’ – ha risposto lui -. Non mi è piaciuto il gesto che ha avuto con Franceska quando le ha gettato a terra i trucchi, così passa da arrogante. Con lei mi trovo bene, si fa volere bene, è altruista, ma so dove mi posso fermare. Io so quanto la mia ragazza è sensibile a certe cose, quindi le chiedo scusa se si è sentita ferita. Per me la mia ragazza è una cosa diversa da quello che vedo in giro, perché sono innamorato”.