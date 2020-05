Adriana Volpe e Zequila, parla il marito della conduttrice

editato in: da

Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, interviene per la prima volta sulla questione della presunta love story fra la conduttrice e l’attore. Nella casa del GF Vip, Zequila ha sostenuto più volte che ci sarebbe stata una relazione con la Volpe, ma l’ex star de I Fatti Vostri ha sempre negato.

“Io non conoscevo lei 25 anni fa – ha detto l’imprenditore su Instagram -. Prima di entrare, mi ha giurato che non c’era stato nulla con Zequila. Quindi a me basta questo”. Durante il reality di Alfonso Signorini, la Volpe si è scontrata spesso con l’attore, anche in diretta tv, accusando il gieffino di raccontare bugie.

Roberto Parli, che in passato si era espresso su Andrea Denver e sul feeling del modello con la Volpe, non ha commentato le parole di Zequila. In queste ore però il marito della conduttrice ha scelto di rompere il silenzio, rispondendo ad alcune domande su Instagram. L’imprenditore ha replicato agli utenti che gli chiedevano di difendere la moglie dal conduttore. “Dovrei difendere Adriana da cosa? – ha spiegato -. Sono squallido per cosa? Sono senza p**** per cosa? Sono stato 14 anni con lei, per cosa?”.

Fra Zequila e la Volpe era scoppiata una lite furibonda durante una diretta del Grande Fratello Vip. Adriana non aveva gradito il riferimento a un flirt con l’attore e lui si era infuriato. “Io nel 2006 ero più famoso di te, non avevo certo bisogno di Adriana Volpe – aveva detto lui -. Ero protagonista di Domenica In, dell’Isola dei Famosi, mentre tu stavi facendo la mattina in Rai. In prima serata non ci sei mai andata, mo te l’ho detto in faccia.”

“Non mi rivolgere più la parola. Te lo risottolineo, mi fai schifo. Mi fai schifo come uomo”, aveva tuonato la conduttrice. “Tu hai detto: ‘Antonio Zequila era bellissimo quando ci siamo conosciuti.’ – aveva replicato lui, confermando le sue parole -. Io mi sono fermato là. Io non ti faccio schifo. Mi vergogno di averti conosciuto, anche trent’anni fa”.