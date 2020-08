Adriana Volpe, stoccata alla Rai. E cresce il gelo con Giancarlo Magalli

editato in: da

Il luogo di lavoro per molti può essere anche un posto caro, fatto di colleghi e relazioni che vanno oltre l’esclusivo rapporto di lavoro. Questo, però, non sembra essere accaduto per Adriana Volpe durante la sua lunga esperienza come conduttrice in RAI.

La presentatrice infatti è, suo malgrado, nota anche per la lunga querelle con Giancarlo Magalli: l’ex partner televisivo con il quale lo scontro, non solo va avanti da diversi anni, ma si è spostato anche in tribunale. Tutto è iniziato diversi anni fa quando, in diretta televisiva, Magalli non risparmiò una bella stoccata all’indirizzo della conduttrice dando il via a una serie di frecciatine che continuano tutt’oggi.

Dopo le controversie televisive (e legali) con Magalli, Adriana ha trovato la sua rinascita grazie alla partecipazione alla quarta del Grande Fratello Vip che le ha concesso anche la possibilità di dire la sua, per la prima volta, su quanto successo. In più occasioni, allora, Adriana non ha risparmiato né l’ex collega né la rete ammiraglia rea, secondo lei, di averle voltato le spalle in uno scenario così delicato.

Il percorso nel reality show di Canale 5 ha visto la Volpe come uno dei personaggi di punta e l’affetto del pubblico è riuscito a dare nuova linfa anche alla carriera della conduttrice che oggi ha trovato il suo spazio a TV8 con il programma OgniMattina. La trasmissione di cui Adriana è al timone insieme al collega Alessio Viola con il quale, a differenza dei quanto accaduto con il partner precedente, il feeling è palese. Una situazione lavorativa radicalmente differente da quella vissuta in RAI e che ha permesso alla Volpe di togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa: sono stati diverse, infatti, le stoccate lanciate dalla conduttrice durante OgniMattina. L’ultima solo di qualche giorno fa quando ha pubblicamente dichiarato di essere stata inibita, in passato, dalla rete ammiraglia:

Mi chiedevano di non commentare. Invece noi lo possiamo fare, in questa rete possiamo dire tutto quello che vogliamo.

Nonostante sia passato diverso tempo dalle querelle televisive, infatti, Magalli non ha perso occasione per inviare qualche frecciatina all’indirizzo della presentatrice che però, prontamente, ha sempre replicato pubblicamente e sottolineando la ritrovata libertà. Uno scenario che non solo si è fatto sempre più teso, ma che è stato reso ancora più controverso dalle belle parole spese da Magalli per la collega Roberta Morise. Dopo l’addio di quest’ultima ai Fatti Vostri, infatti, Giancarlo ha speso solo belle parole per l’ex compagna televisiva rendendo palese, ancora una volta, la poca complicità avuta con la partner tv precedente.

Una differenza di trattamento secondo molti notevole e resa ancora più sferzante dalla stoccata social di Magalli relativa ai bassi ascolti raggiunti da OgniMattina. Una bordata rilasciata su Facebook alla quale Adriana ha deciso di rispondere pubblicamente: “Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei riuscito e non ci riuscirai oggi. Io sto vivendo questa bella avventura insieme a una squadra e una rete che stimo e in cui credo”.

Il coraggio di una donna, professionista, che ha ritrovato la strada per la libertà.