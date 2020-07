Adriana Volpe smentisce la crisi con il marito: la risposta inequivocabile su Instagram

editato in: da

Da qualche mese a questa parte le voci di una crisi tra Adriana Volpe e il marito, Roberto Parli si sono moltiplicate. Questo ha portato più di una volta la conduttrice di Ogni Mattina a cercare di fare chiarezza ed è successo anche stavolta, in maniera molto diretta.

Ma andiamo per ordine: ultimamente, la Volpe sta postando delle splendide foto in costume mentre si trova in vacanza sul Lago di Como insieme ad alcune amiche. Se da una parte questo ha fatto felici i fan, che la vorrebbero sempre più felice e lontana da querelle che le tolgono il sorriso, dall’altra è stato impossibile non notare l’assenza di Parli. Conseguentemente, sono tornati a farsi molto forti i gossip che li vorrebbero lontani l’una dall’altro.

Gossip, per altro, che hanno iniziato a farsi particolarmente insistenti durante l’ultima edizione del GF Vip: qui la conduttrice aveva legato particolarmente con Andrea Denver, facendo pensare che la loro relazione potesse andare oltre. Anche questo è stato smentito e i due hanno ribadito di essere solo amici con un’intervista svoltasi proprio durante il programma della Volpe su TV8.

Nelle scorse settimane addirittura i follower avevano criticato la conduttrice dicendo che le poche scene familiari condivise sul suo profilo sembravano artefatte. C’era chi sosteneva con convinzione che la conduttrice fosse triste e molto sola e che costruisse ad hoc quelle immagini per non darlo a vedere. Tuttavia Adriana aveva risposto duramente, scrivendo:

Fattene una ragione, io sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita. Essere astiosi con il mondo non porta a niente. E gioia sia anche per voi.

Ciononostante, questo non è bastato. Sul profilo Instagram di Adriana sono ancora oggi presenti molti commenti che le chiedono quando si farà vedere con il marito. E sebbene abbia deciso di non rispondere a molti, la bella Adriana è stata inequivocabile rispondendo a un fan che le chiedeva che fosse single:

No, sono sposata.

Ancora una volta, dunque, la Volpe difende la sua relazione con il marito. E la difende nel suo stile, senza fronzoli e giri di parole: perché in fondo non c’è bisogno di arzigogoli quando una relazione è solida.