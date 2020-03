GF Vip, Adriana Volpe rompe il silenzio dopo l’addio: “È un momento difficile”

editato in: da

Adriana Volpe rompe il silenzio dopo l’addio al Grande Fratello Vip con un post apparso su Instagram in cui racconta il periodo difficile che sta vivendo. In queste ore infatti è emersa la notizia della morte di Ernesto, suocero della presentatrice e padre di Roberto Parli, suo marito. Era proprio per lui che la conduttrice aveva abbandonato il GF Vip qualche giorno fa, senza dare troppe spiegazioni agli altri concorrenti.

Dopo una lunga assenza, Adriana è tornata su Instagram per condividere la sua sofferenza con i fan. “In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro il cuore – ha scritto, postando una sua foto in bianco e nero -. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”.

La conduttrice aveva lasciato il reality di Alfonso Signorini a causa di “motivi personali gravi”. Dopo settimane complicate, segnate dall’angoscia e dal dubbio, Adriana aveva scelto di varcare la porta rossa e di tornare dal marito Roberto Parli. All’inizio del mese la Volpe era stata messa in contatto con i suoi cari. Il GF Vip aveva annunciato la scelta, ma non aveva specificato il motivo che aveva spinto gli autori a infrangere una delle regole fondamentali del reality: l’isolamento.

Negli ultimi giorni però sia i telespettatori che i concorrenti dello show avevano scoperto cosa era accaduto. Adriana infatti era stata informata del fatto che suo suocero stava molto male. La showgirl aveva scelto di continuare la sua avventura al GF Vip, rassicurata dal marito, ma negli ultimi giorni la situazione era peggiorata.

Quando le condizioni del signor Ernesto Parli si sono aggravate, la Volpe ha scelto di lasciare la casa di Cinecittà. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha salutato in fretta i compagni d’avventura, apparendo piuttosto provata. In tanti hanno commentato il post Instagram della Volpe, non solo fan, ma anche amici e colleghi pronti a stringersi attorno a lei in questo momento difficile.