Adriana Volpe racconta il primo incontro con la figlia dopo il GF Vip: “Non potevo abbracciarla”

Adriana Volpe racconta a Live – Non è la D’Urso il primo incontro con la figlia dopo l’addio al GF Vip. Come è noto la conduttrice ha abbandonato il reality condotto da Alfonso Signorini a causa di alcuni problemi di famiglia. Suo suocero, Ernesto Parli, stava male da circa due settimane e quando le sue condizioni sono peggiorate la showgirl ha scelto di raggiungere la sua famiglia.

Adriana ha lasciato il GF Vip fra le lacrime e il pubblico l’ha incoronata come la vincitrice morale della trasmissione. Ospite di Live – Non è la D’Urso, la Volpe ha raccontato le prime ore fuori dalla casa di Cinecittà e l’incontro con il marito Roberto Parli e la figlia Gisele, che ha 9 anni. “L’unica cosa giusta era uscire immediatamente – ha rivelato -, avevo la bambina a cui pensare Solamente uscendo ho avuto la reale percezione di quello che stava accadendo”.

Fuori dal GF Vip, la Volpe ha immediatamente raggiunto la sua famiglia. “Mi hanno organizzato una macchina per partire il giorno dopo per andare in Svizzera dai miei familiari – ha rivelato -. Purtroppo la mattina dopo ho saputo che Ernesto non ce l’aveva fatta. È stato un viaggio micidiale, col cuore spezzato, pensando a mio marito, a mia figlia. Era importante che io fossi vicino alla mia famiglia e a mia figlia che ha vissuto il suo primo lutto”.

Gisele, la figlia di Adriana Volpe, ha solo 9 anni, ma si è dimostrata molto forte e responsabile in una situazione così difficile. “Per il protocollo non potevo abbracciare mia figlia, che non vedevo da 70 giorni – ha raccontato la conduttrice a Barbara D’Urso -. Gisele ha dimostrato una forza incredibile. La mia famiglia si è rialzata vedendo la sua energia”.

Ora nel futuro di Adriana Volpe ci potrebbe essere una nuova trasmissione Mediaset. Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice avrebbe dovuto condurre la versione per il week end di Mattino Cinque, format guidato da Federica Panicucci, ma la situazione sarebbe cambiata. “Ho capito che mi premia dire le cose come voglio io – ha raccontato lei a Vanity Fair -, quindi mi piacerebbe avere l’opportunità di un salotto, potermi confrontare con ospiti e rubriche. Ho dato con i reality, adesso vorrei essere la padrona di casa di un programma”.