Adriana Volpe parla del marito Roberto Parli: “Geloso di Andrea Denver”

Adriana Volpe torna a parlare del suo legame con Andrea Denver al GF Vip, ammettendo la gelosia del marito Roberto Parli nei confronti del modello. Nel corso del reality, l’imprenditore non aveva nascosto un certo fastidio di fronte al rapporto che la conduttrice aveva creato con il coinquilino.

Mentre Adriana era ancora nella casa del GF Vip, Parli aveva rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui aveva criticato i gossip su un possibile flirt fra la moglie e Denver. “Il gossip mi dà fastidio – aveva confessato -. Lei sa come funziona ed era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me. Invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dice “tua mamma ha baciato un altro” a farla star male”.

Intervistata da Il Giornale, la Volpe ha smentito le voci di crisi con il marito, affermando che la coppia sarebbe unita, nonostante la gelosia di Parli nei confronti di Denver. “Roberto ha ammesso di aver avuto una ‘botta di gelosia’ esagerata rispetto a Denver – ha svelato Adriana – e alcune volte scrive commenti un po’ di pancia, forse senza riflettere sul riverbero che gli stessi possono avere sotto il profilo mediatico”.

Parli è un imprenditore che opera nel settore immobiliare per questo è spesso in viaggio e lontano da casa. “Abbiamo sempre vissuto distanti per ragioni lavorative e lui raggiungeva me e Gisele a Roma solo nei fine settimana – ha raccontato la Volpe, parlando del marito -. La gelosia non può trovar respiro con tanta distanza chilometrica, ma è la fiducia reciproca che ha sempre tenuto saldo il nostro rapporto. Per quanto attiene il seguirsi sui social – ha concluso -, non avendo troppa dimestichezza con la tecnologia, ho avuto un problema di cui neanche mio marito si era accorto fino a quando non l’abbiamo letto online, ma ho sistemato tutto in un giorno”.