Adriana Volpe, nuovo programma dopo il successo al GF Vip: l’indiscrezione

L’abbiamo vista mettersi alla prova all’interno della casa più spiata d’Italia, forse anche per tentare di rilanciare la sua carriera che sembrava giunta ad un bivio. E a quanto pare Adriana Volpe ha avuto successo: al Grande Fratello Vip 4 si è distinta tra gli altri concorrenti, e ora che è tornata a casa potrebbe esserci una grande novità per lei.

L’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi, che rivela come la conduttrice abbia fatto colpo sulla dirigenza Mediaset. Pare infatti che, da protagonista indiscussa del reality show di Canale 5, sia in procinto di passare ad un programma tutto suo. I vertici di Cologno Monzese starebbero studiando qualcosa di adatto ad Adriana Volpe, per sfruttare l’ondata di successo che ha avuto all’interno della casa. Una notizia bellissima per tutti i fan dell’ex concorrente del GF Vip 4 che aspettavano con ansia l’arrivo di una nuova occasione per poter tornare ad ammirarla in televisione.

Da tempo, purtroppo, la conduttrice ha visto la sua carriera subire un’improvvisa crisi. Dopo l’addio a I Fatti Vostri, la bella Volpe aveva preso il timone di Mezzogiorno in Famiglia accanto a Massimiliano Ossini, ma lo show ha chiuso i battenti un anno fa e ha decretato la fine della più che ventennale esperienza di Adriana in Rai. Forse è proprio per questo motivo che ha deciso di tuffarsi senza remore in una nuova avventura, il Grande Fratello Vip 4. Nella casa si è fatta subito amare da tutti, sebbene il suo percorso non è stato privo di ostacoli.

La sua lite con Antonio Zequila ha scaldato gli animi anche tra gli altri concorrenti, la maggior parte dei quali si è schierata a favore della Volpe. Poco dopo aver messo una pietra sopra la sua discussione con l’attore, però, Adriana ha lasciato il reality show a causa di gravi motivi familiari. Le ultime settimane sono state certamente molto difficili per lei, ma presto il sole potrebbe tornare a risplendere, magari proprio grazie ad una nuova trasmissione che la vedrà tornare sulla cresta dell’onda.

Inaspettatamente, in questi giorni persino Giancarlo Magalli – con il quale la conduttrice ha avuto una lunga querelle che ha tenuto banco per mesi – ha teso la sua mano verso la Volpe: “Io vorrei chiudere questa faccenda: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale?” – ha rivelato il presentatore de I Fatti Vostri al settimanale Oggi. “In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto“.