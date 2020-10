Adriana Volpe e il marito Roberto Parli, matrimonio finito: si sarebbero lasciati

editato in: da

Sarebbe arrivata al capolinea la love story fra Adriana Volpe e Roberto Parli. A svelarlo è il settimanale Chi, secondo cui la conduttrice e l’imprenditore si sarebbero lasciati. “Adriana Volpe è tornata single – si legge sul magazine -. Tra la conduttrice e l’ex marito Parli l’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia”.

Le voci di una crisi fra Parli e la moglie erano iniziate dopo la fine del GF Vip. L’imprenditore infatti non aveva apprezzato la vicinanza della Volpe ad Andrea Denver, anche lui concorrente del reality. Terminata l’avventura nello show di Alfonso Signorini, Adriana aveva parlato delle difficoltà del marito, ma anche della volontà di recuperare e proteggere il loro rapporto. Roberto infatti si era trasferito in Svizzera dopo la morte del padre, venuto a mancare a causa del Coronavirus.

“Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà – aveva ammesso la Volpe proprio al settimanale Chi -, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. Io sono un libro aperto. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”.

Il trasferimento di Adriana a Milano per condurre Ogni Mattina potrebbe aver aggravato una situazione già molto delicata. Qualche settimana fa Parli e la Volpe erano stati paparazzati durante il primo giorno di scuola della figlia Gisele, mentre sembravano immersi in un’accesa discussione. Lo scorso 6 luglio la coppia aveva festeggiato 12 anni di matrimonio. In quell’occasione sul profilo Instagram di Roberto Parli era apparso un dolce messaggio dedicato ad Adriana: “Montecarlo… 03/07/08, il primo ‘Sì’, e lunedì 06/07/20, saranno 12 anni dal vero ‘Sì’ a Roma! Zucchero, sale e pepe questa è la nostra unione! Buon anniversario Adry, amore”. Parole che erano state accolte con entusiasmo dalla Volpe che, più di una volta, aveva affermato di essere molto innamorata del marito.