Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, è ancora guerra: la frecciatina e la replica di lei in tv

editato in: da

Continua la guerra a distanza fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, fra frecciatine e repliche. L’ultimo episodio dello scontro fra i due arriva da Ogni Mattina dove la conduttrice ha deciso di rispondere direttamente all’ex collega che sui social aveva commentato gli ascolti dello show. Ma andiamo con ordine. Magalli e la Volpe, ormai da tempo, sono in guerra, fra attacchi sui social e battaglie in tribunale. Tutto era iniziato durante una puntata de I Fatti Vostri, programma che conducevano insieme, quando Adriana aveva svelato l’età di Giancarlo.

Ne era nato un battibecco in diretta che si era spostato poi su Facebook, portando a galla tensioni e scontri dietro le quinte della trasmissione. Poco dopo la Volpe aveva lasciato I Fatti Vostri, ma l’antipatia fra i due non si era esaurita ed è riesplosa in questi giorni in cui Adriana è sbarcata al timone di Ogni Mattina. Lo show rappresenta per la conduttrice una rivincita dopo l’addio alla Rai e il Grande Fratello Vip dove ha conquistato tutti con la sua positività.

Qualche giorno fa la conduttrice aveva dato vita, insieme al collega Alessio Viola, a una divertente gag in diretta. “Alessio, è il tuo compleanno, 45 anni! Auguri!”, aveva detto la Volpe, che era stata ripresa, ridendo, dal giornalista: “Ma che hai detto il numero? Ma un’altra volta? Ma ci sei ricascata. Ma che dici l’età? Madonna! Già una volta hai fatto un casino a dire l’età…”. La scenetta non era piaciuta a Magalli che su Facebook aveva replicato facendo notare gli ascolti bassi della trasmissione “0,9% – aveva scritto -. Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”.

Il post in seguito è stato cancellato, ma la replica di Adriana Volpe non è tardata ad arrivare. Nel corso dell’ultima puntata di Ogni Mattina ha voluto rispondere a tono al collega: “Vorrei fare una replica a un messaggio – ha detto -, un post che Giancarlo Magalli ha scritto ieri e che oggi ha prontamente tolto. In questo messaggio c’era un gesto che dice di stare zitta. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei riuscito e non ci riuscirai oggi. Io sto vivendo questa bella avventura insieme a una squadra e una rete che stimo e in cui credo. E tu, caro Giancarlo, con questo gesto dimostri di non avere rispetto delle persone e delle donne. Questo io non te lo permetto”.