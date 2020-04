Adriana Volpe: dopo il GF Vip è rottura social con il marito

editato in: da

Adriana Volpe è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip, tra gli inquilini più amati dal pubblico.

Era anche tra i concorrenti favoriti per la vittoria, ma a causa di un gravissimo lutto che ha colpito la sua famiglia, ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia.

E se qualche giorno fa il settimanale Oggi ha rivelato che la Volpe – data l’ondata di successo che ha avuto all’interno della casa – potrebbe condurre a Mediaset un programma tutto suo, si vocifera che in famiglia le cose non andrebbero benissimo.

È bastato un piccolo dettaglio a scatenare i rumors: i follower più attenti avrebbero notato che Adriana Volpe e il marito Roberto Parli non si seguono più reciprocamente su Instagram.

I due sono sposati dal 2008, e dal loro amore è nata nel 2011 Gisele, la loro bambina. Adriana e il marito – imprenditore ed esperto di immobili – formano una delle coppie più solide dello spettacolo, anche se i fan della conduttrice hanno notato che la showgirl e il marito hanno smesso di seguirsi sui social: che tra i due ci sia aria di crisi?

Quel che è certo è che, durante il reality show di Mediaset, la Volpe ha legato in modo particolare con il modello Andrea Denver, sviluppando un feeling particolare (tanto che nel bunker di Cinecittà ha svelato di essere preoccupato per lei), che nel tempo ha alimentato non pochi gossip.

La complicità tra i due infatti è stata interpretata come una mancanza di rispetto nei confronti di Parli, che dal canto suo ha espresso grande amarezza per i rumors sulla simpatia scattata tra la moglie e Denver.

L’abbandono del Grande Fratello Vip da parte della conduttrice per la perdita del suocero aveva messo a tacere la polemica: la Volpe aveva anche svelato, in una intervista al settimanale Chi, di aver trovato la forza per rialzarsi, dopo gli ultimi avvenimenti, grazie alla figlia e al marito.

Adesso però questo dettaglio sui social ha rimescolato le carte, e ha fatto nascere qualche sospetto sulla stabilità e sull’intesa della coppia. Nel frattempo i diretti interessati non si sono espressi sulla questione, lasciando i fan in dubbio: che sia una mossa per far parlare ancora di sé dopo il GF Vip o c’è davvero una crisi tra i due?