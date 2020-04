Adriana Volpe in crisi con il marito per Denver? Lei svela la verità su Instagram

editato in: da

Adriana Volpe interviene su Instagram per smentire la crisi con il marito e il presunto flirt con Andrea Denver. La conduttrice, reduce dall’avventura del Grande Fratello Vip negli ultimi giorni era finita al centro del gossip. La sua assenza dai social e la scelta di non seguire più Roberto Parli, a cui è legata da diversi anni, avevano fatto pensare a una crisi di coppia.

Poco dopo era spuntato il nome di Denver, che nella casa di Cinecittà si era avvicinato molto alla Volpe, creando con lei un bellissimo rapporto. Il modello non aveva nascosto di provare una forte attrazione per l’ex star de I Fatti Vostri. Adriana, dal canto suo, era apparsa lusingata, ma aveva sempre ribadito l’amore per il marito Roberto Parli e per la figlia.

L’addio al GF Vip per la Volpe è stato traumatico. La conduttrice ha lasciato il bunker di Cinecittà velocemente, dopo aver saputo che suo suocero Ernesto, già ricoverato in ospedale, si era aggravato. Fra le lacrime la showgirl ha salutato i compagni d’avventura, lasciando tutti sconvolti, in particolare Andrea Denver. Nelle ultime settimane il modello ha parlato spesso di Adriana, commentando la sua bellezza e dolcezza, ma soprattutto affermando di sentire la sua mancanza.

Il rapporto con Denver è davvero riuscito a mettere in crisi il matrimonio della Volpe con Roberto Parli? Su Instagram la conduttrice, con la consueta pacatezza, ha voluto mettere in chiaro la situazione. “Incredibile! – ha scritto -. Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! Non sono una ‘spada’ con la tecnologia, ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato. E già che ci sono – ha aggiunto -, mi tolgo anche un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono, piuttosto andiamo a montare la panna che oggi preparo una buona torta!”.

Nessun flirt dunque, ma solo un’amicizia che non ha messo in dubbio i sentimenti per il marito. Adriana Volpe è stata fra i protagonisti più amati del GF Vip dove ha mostrato grande equilibrio e forza dopo una lunga assenza dalla tv. La showgirl si era allontanata dal piccolo schermo in seguito ad alcuni scontri con la Rai causati dalla sua lite in diretta tv con Giancarlo Magalli.