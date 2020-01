Adriana Volpe attacca la Rai. Wanda Nara piange e Magalli lancia una frecciatina

editato in: da

Adriana Volpe attacca la Rai al Grande Fratello Vip con rivelazioni che fanno piangere Wanda Nara. Mentre Giancarlo Magalli, che la conduttrice non ha ancora mai citato nonostante i loro trascorsi, lancia una frecciatina. Nella terza puntata del reality i riflettori sono stati puntati sulla presentatrice che, per la prima volta, ha svelato le difficoltà incontrate per diventare madre della piccola Giselle, nata dall’amore per il marito Roberto Parli.

La Volpe ha svelato l’esistenza nei contratti Rai di una clausola molto particolare utilizzata sino al 2011 in cui veniva espressamente dichiarato che “in caso di gravidanza, l’artista deve dare immediata comunicazione all’azienda e l’azienda può recidere il contratto. Nulla sarà dato e nulla sarà dovuto”.

“Mia figlia è nata nel 2012 – ha raccontato l’ex conduttrice de I Fatti Vostri durante il GF Vip -. Fino al 2011, io firmavo sempre un contratto dove c’era scritto “In caso di gravidanza l’artista deve dare immediata comunicazione all’azienda e l’azienda può recidere il contratto. Nulla sarà dato e nulla sarà dovuto”. Ogni anno chiedevo di cambiare quella clausola. Ne ho fatto parlare tramite i giornali, perché chi restava incinta dopo la maternità perdeva il suo lavoro”.

Alfonso Signorini ha commentato duramente la questione, definendola come “inaccettabile”, mentre Wanda Nara, che è madre di cinque figli, è scoppiata a piangere. “Non è stato facile per tanti motivi – ha aggiunto la Volpe -. Molte volte anche sul lavoro non ti aiutano ad essere o diventare madre. Io, ogni anno, chiedevo di cambiare quella clausola. Non c’era nessun’altra interpretazione. Una donna che poteva contare su un lavoro di nove mesi se fosse rimasta incinta al terzo mese di gravidanza, ci poteva essere questa possibilità, questa spada di Damocle. Quando ti ritrovi di fronte ad un muro di gomma, l’unico modo per far cambiare le cose, è far parlare i giornali”.

Dichiarazioni forti, quelle della Volpe, che di certo faranno discutere. Da tempo d’altronde la conduttrice è in guerra con la Rai dopo le tensioni con Magalli, l’addio a I Fatti Vostri e la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia. E proprio in questi giorni il presentatore ha lanciato una nuova frecciatina all’ex collega senza però mai citare Adriana. In un’intervista a Tv Mia, Magalli ha elogiato Roberta Morise che ha sostituito la Volpe. “Ho accanto una conduttrice che sa fare squadra – ha detto -. Per esempio, finita la puntata, pranziamo insieme al ristorante”.