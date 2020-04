Adriana Volpe contro Zequila: è scontro su Instagram dopo il GF Vip

editato in: da

Che l’appena conclusa edizione del Grande Fratello Vip sia stata decisamente sui generis è risaputo. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato meno armonioso di quanto lui stesso potesse prevedere, tra dolorose rivelazioni e duri scontri tra concorrenti che hanno spesso messo in ombra risvolti più divertenti o romantici.

Tra le varie faide che hanno monopolizzato in maniera consistente l’attenzione del pubblico oggi torniamo a parlare di quella che ha visto protagonisti Adriana Volpe e Antonio Zequila. I due concorrenti si sono spesso trovati contrapposti: l’origine delle loro tensioni riguarderebbe un flirt antico, cui entrambi hanno dato un peso diverso.

Di fatto, si poteva sperare che i loro dissapori si sarebbero esauriti dopo la fine del GF Vip. Invece, così non è stato: al contrario, i due continuano a punzecchiarsi e a battibeccare, seppur cambiando strumento. Lo scontro si è infatti spostato sui social e, in particolare, su Instagram.

Tutto è iniziato durante una diretta di Adriana Volpe. La conduttrice stava parlando con Giulia Salemi dell’esperienza al GF Vip, quando il discorso si è spostato proprio su Zequila e sui loro trascorsi. La conduttrice si è dunque lasciata andare a una sua personale analisi sullo showman:

Ci sono persone che per esistere lanciano fango agli altri. A me piace tirare fuori il bello delle persone: questa è la differenza tra me e lui. Io ho trovato scortesi e fuori luogo i commenti fatti su Sossio, ma lo dico senza voler scatenare polemiche. Semplicemente, abbiamo due stili di vita diversi e due modi di comunicare e di gestire il lavoro televisivo completamente diversi. Io volo alto.

Queste frasi non hanno lasciato indifferente Zequila, che ha deciso di commentare le frasi della compagna in maniera breve, ma lapidaria:

C’è chi vola alto e c’è chi crede di volare.

Tra i due, quindi, non sembra destinato a correre buon sangue nonostante le porte della Casa si siano chiuse. In qualche modo non c’è da stupirsi: persino la vincitrice, Paola Di Benedetto, ha fatto comprendere che questa edizione del GF Vip non ha spiccato per i rapporti umani creatosi al loro interno.

Lei e il fidanzato Federico Rossi hanno infatti riservato parole di fiele alle ex gieffine Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa. Insomma, il Grande Fratello avrà anche chiuso i battenti, ma c’è da scommetterci: i suoi protagonisti faranno ancora parlare di loro.