Adriana Volpe e Andrea Denver di nuovo insieme a Ogni Mattina

editato in: da

Adriana Volpe e Andrea Denver tornano insieme in tv: i due si rivedranno in una puntata di Ogni Mattina, il nuovo show in onda su Tv8 condotto dalla ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip e Alessio Viola.

Secondo quando riportato da Bitchy il fatidico incontro tra la Volpe e Denver avverrà lunedì 6 luglio, quando il modello sarà ospite della puntata del nuovo programma, nello spazio dedicato al gossip.

I due ex concorrenti del bunker di Cinecittà, dopo la fine del Grande Fratello Vip, si sono incontrati durante una reunion a casa di Fabio Testi: in quell’occasione Adriana Volpe si è presentata con il marito Roberto Parli, che ha avuto un faccia a faccia con Andrea Denver.

Durante l’avventura del GF Vip infatti il modello non ha mai nascosto di provare una forte attrazione nei confronti dell’ex conduttrice de I Fatti Vostri, affermando spesso che la Volpe rappresentava il suo modello di donna ideale.

La complicità fra i due è stata poi sottolineata più volte anche da Alfonso Signorini e questo ha generato qualche crisi di coppia tra Adriana e il marito. Infatti, dopo la fine del reality show, i gossip sul loro conto avevano fatto vacillare il matrimonio la conduttrice e Parli, che nelle ultime settimane aveva lanciato una frecciatina alla moglie sui social.

Dal canto suo la Volpe non ha mai nascosto ai fan il momento complicato che sta vivendo col marito, confermato anche in alcune interviste: “Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà – aveva rivelato al settimanale Chi -, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata”.

Nel frattempo però la showgirl sembra essere concentrata sulla sua nuova avventura con Ogni Mattina, un format di ben quattro ore fra informazione e intrattenimento. Durante la prima puntata ha voluto ringraziare il suo pubblico, che le ha riservato sempre grande affetto: “Questa diventerà un po’ la mia seconda casa – ha detto -, torno a condurre ed è il momento di ricambiare tutto il vostro amore”.

Nonostante le allusioni, la Volpe e Andrea Denver si sono detti sempre ottimi amici: non è certo se l’invito in trasmissione sia giunto dalla produzione o dalla stessa conduttrice, ma sicuramente la notizia sta già facendo crescere i rumors.

Quel che è certo è che l’arrivo di Andrea nello show farà sognare nuovamente i telespettatori: ci sono tanti followers curiosi di sapere qualcosa in più su di loro. I Volver, così vengono chiamati dall’unione dei loro cognomi, si rivedranno e alimenteranno ancora le indiscrezioni.