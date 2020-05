Adriana Volpe, Andrea Denver: “Donna ideale. Il marito? Sono schietto”

editato in: da

Andrea Denver torna a parlare di Adriana Volpe, conosciuta nella casa del GF Vip, e parla anche del marito della conduttrice, Roberto Parli. Il modello non ha mai nascosto di trovare Adriana molto affascinante e più di una volta ha confessato ad Alfonso Signorini di sentirsi attratto da lei. Un amore che però non è mai decollato visto che entrambi sono felicemente legati ad altre persone.

Andrea è innamorato della fidanzata Anna Wolf, mentre la Volpe è sposata con Roberto Parli da cui ha avuto la figlia Gisele. Nella casa del GF Vip dunque fra i due è nata semplicemente una simpatia che Denver ha confermato anche dopo la fine della trasmissione. “Adriana Volpe è la mia donna ideale – ha confessato al settimanale Nuovo -. Non sono mai stato attratto da donne più grandi di me, ma lei è sicuramente un’eccezione. Al di là del punto di vista fisico, lei mi ha dato tanto dal punto di vista dell’amicizia e si è creato un bellissimo rapporto d’intesa, che da molti è stato frainteso”.

“Tra noi non c’è niente di più di un’amicizia: lei è sposata e io sono fidanzato, per cui non ho mai pensato di spingermi oltre – ha aggiunto, rivolgendosi poi al marito di Adriana -. Può dormire sonni tranquilli. Mi è dispiaciuto tantissimo che si sia ingelosito, ma credo che ci sia stato un fraintendimento. Io sono un uomo schietto: se vedo una bella donna non mi tiro indietro e faccio i complimenti. Non ci vedo nulla di male”.

Dopo la fine del reality di Signorini, Parli e la Volpe si sono divisi. Il manager ha raggiunto la Svizzera per sistemare alcune questioni sorte in seguito alla morte del padre, mentre Adriana è rimasta a Roma con la figlia. La conduttrice, molto attiva su Instagram, dopo l’addio alla Rai e le liti con Giancarlo Magalli (che non ha intenzione di perdonare), si prepara a vivere una nuova avventura. Sarà infatti al timone di uno show mattutino che andrà in onda su TV8 a partire da giugno e che condurrà in coppia con il giornalista Alessio Viola.