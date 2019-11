Adrian, Maria De Filippi prende le redini e ruba la scena a Celentano

editato in: da

Adrian è, probabilmente, uno dei programmi più discussi dell’ultimo periodo. Nonostante sia un prodotto pensato e presentato da Adriano Celentano, lo show stenta a decollare. Se la prima puntata ha riscosso bassi consensi, con un indice di ascolto poco soddisfacente, il Molleggiato ci riprova con la seconda.

Per stuzzicare la curiosità del pubblico, nella prima puntata Adriano Celentano aveva invitato alcuni big dello spettacolo: Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Massimo Giletti, Carlo Conti e Luciano Ligabue. Per la seconda, ovviamente, non vuole deludere le aspettative. A supportarlo, per questa volta, ci sono, infatti, Maria De Filippi e Gianni Morandi, che hanno aperto lo show con un simpatico siparietto e ricordando i gesti più eclatanti di Celentano.

Adriano inizia cantando ed è subito standing ovation. Vestita di velluto, Maria De Filippi sale sul palco, dirige e chiede, ironicamente, a Celentano di fare silenzio. E inizia a raccontare di un piccolo Adriano:

C’era un bambino che era convinto, ed è convinto ancora, che è più facile essere felici da bambini che da adulti. Quel bambino sei tu.

Poi, prende le redini del programma e invita, di nuovo, Celentano a cantare. E, questa volta, Adrian convince. La voce del cantante e la potenza narrativa di Maria De Filippi spazzano via i malumori. Gianni Morandi, con la sua allegria e positività, è il valore aggiunto a questa serata di festa all’insegna della musica italiana.

Lo show, tra canzoni e conversazioni, scorre piacevolmente. La De Filippi riesce a strappare anche una dichiarazione a Celentano che, parlando della moglie Claudia Mori, afferma: “è bella anche quando alza la voce”. Poi, senza nascondere le critiche ricevute, si chiede “devo soltanto cantare o posso anche parlare?”. Morandi dice la sua: “La gente vuole sentirti cantare. Quando canti allarghi il cuore di tutti”.

Il programma, bisogna ammetterlo, ha avuto seri problemi sin dall’inizio. Al timone doveva esserci Michelle Hunziker che, però, stando alle sue dichiarazioni, si sarebbe ritirata quando ha percepito che Adriano Celentano sarebbe stato poco presente. Le sue parole amareggiate, rilasciate al Corriere della Sera, non lasciano spazio a dubbi circa la difficoltà di portare in tv lo show del cantante:

Aspettavamo ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. Nel frattempo nessuno poteva prendere alcuna decisione. Un giorno finalmente l’ho visto, gli ho detto “Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza. I fan amano te”. Non c’è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene.

Maria De Filippi, con le sue capacità, ha realizzato l’intuizione della Hunziker e ha posto al centro del programma Adriano Celentano, realizzando i desideri del pubblico. La conduttrice sarà riuscita a far decollare Adrian? E cosa dovremo aspettarci per le prossime puntate dello show?