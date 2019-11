Adrian, Celentano sul palco con Scotti, Giletti, Chiambretti, Bonolis e Conti

editato in: da

Adrian sta per tornare e Celentano si prepara a stupire il pubblico con ben cinque super ospiti. Si tratta di conduttori famosissimi che dovrebbero attirare l’attenzione sullo show e permettergli di ripartire con slancio dopo il flop di qualche mese fa. La messa in onda del programma era stata bloccata ufficialmente per motivi di salute del Molleggiato, ma soprattutto per via degli ascolti piuttosto deludenti.

Ora Celentano è pronto a riprovarci e questa volta, come ha annunciato anche a Silvia Toffanin, ci sarà per dare il suo contributo. Lo dimostra anche una foto pubblicata da Dagospia che svela il backstage dello show che andrà in onda dal 7 novembre. Nell’immagine vediamo Adriano seduto sul palco insieme a cinque grandi conduttori della tv italiana: Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Carlo Conti e Massimo Giletti.

Si tratta di nomi di spicco di Rai, Mediaset e La7 che non possono che creare curiosità. Cosa accadrà durante Adrian? Difficile dirlo visto che Celentano non ha rilasciato nessuna anticipazione. L’intervista a Verissimo, in cui avrebbe dovuto presentare il programma, è stata piuttosto fumosa, ricca di pause e di misteri. Ancora una volta il cantante ha diviso il pubblico: c’è chi è pronto a dargli un’altra occasione ed è convinto che Adrian sia un ottimo prodotto, innovativo e chi invece prevede un altro flop.

Come andrà a finire? Difficile dirlo, di certo Celentano ha diversi assi nella manica ed è pronto a usarli. Il ritorno di Adrian in tv ha portato allo slittamento del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che andrà in onda nel 2020, per questo il cantante non può più sbagliare.

“Il pubblico amerà più Adrian che Adriano – ha detto a Silvia Toffanin, promettendo grandi sorprese -. Fino a che il pubblico non si accorgerà di Adrian, io sarò salvo. Io vorrei essere come Adrian, ma purtroppo c’è ancora molta strada da fare”.

Secondo alcune indiscrezioni dopo i cinque ospiti maschili nella seconda puntata potrebbe esserci un altro nome forte, quello di Maria De Filippi. E in molti si chiedono se sul palco ci sarà anche Claudia Mori, moglie e braccio destro dell’artista.