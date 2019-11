Adrian, Celentano ritorna e attacca il pubblico per il flop

editato in: da

Celentano torna in tv con Adrian, ma le polemiche non si placano, alimentate anche dal cantante che in diretta ha attaccato il pubblico per il flop delle prime puntate dello show. Dopo una lunga pausa il Molleggiato è tornato in prima serata per presentare il suo innovativo programma, ma non dimentica quello che è accaduto mesi fa quando venne travolto da pesanti critiche che portarono alla sospensione di Adrian.

Superate le polemiche con Michelle Hunziker e gli ascolti bassissimi, Celentano ha deciso di rilanciare la trasmissione. Nella prima puntata Adriano è tornato sul palco, accompagnato da alcuni grandi nomi della tv. Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gerry Scotti, Massimo Giletti e Piero Chiambretti si sono seduti attorno a un tavolo per chiacchierare con il conduttore, dando vita a un’interessante tavola rotonda.

Non solo: il Molleggiato ha anche espresso alcune opinioni e ha cantato, portando a un deciso cambio di rotta rispetto alle prima quattro puntate di Adrian dove non era mai apparso. Il pubblico l’ha accolto con applausi e incitazioni, risollevando, anche se non del tutto, le sorti dello show.

Celentano però sembra deciso a non dimenticare il flop di qualche mese fa e ha attaccato i telespettatori, accusati di non aver compreso appieno il significato di Adrian perché accecati dalla volontà di sentirlo solo cantare.

“Voi che dalle vostre case adesso mi state guardando – ha tuonato Celentano – voglio dirvi che non ho dimenticato che nelle prime quattro puntate voi mi avete condannato, accusandomi di essere poco presente, senza minimamente pensare ad Adrian, alle cose che voleva dirvi, che succedono e succederanno”.

“Ma voi che mi state guardando eravate arrabbiati – ha aggiunto – perché quando io ero in scena non parlavo e non cantavo e adesso siete ritornati, sperando che ora mi comporti diversamente dalla volta scorsa. Non avete capito niente allora. Io non solo non farò come la volta scorsa, ma faccio una cosa in più, stavolta ve lo do io il motivo per cambiare canale. Io me ne vado, spegnete tutto”.

Con un colpo di scena Celentano se n’è andato, sorprendendo tutti, ma poco dopo è tornato e ha ripreso a cantare. Un modo per sfidare – e forse sorprendere – i telespettatori. Ma se c’è chi ha gradito il comportamento del cantante, altri non sono ancora convinti da Adrian.