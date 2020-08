Adele sempre più in forma, fa un omaggio a Beyoncé su Instagram

editato in: da

Adele è più in forma che mai e, proprio quanto ci eravamo ormai abituati al suo cambiamento fisico, frutto di una dieta sana e di tanta forza di volontà, torna a stupire. Nuovo look per la cantante britannica che, questa volta, ha voluto fare un omaggio ad una sua amica e collega.

Biondi capelli lunghissimi e ricci indomati. Così è apparsa Adele in una nuova foto pubblicata proprio da lei sul suo profilo Instagram. E, come è già capitato in passato, ha lasciato tutti a bocca aperta: nessuno si aspettava questo nuovo stravolgimento del suo aspetto. Solo pochi mesi fa, infatti, molti avevano affermato di trovare Adele irriconoscibile per via dei circa 45 kg persi grazie alla passione per il Reformes Pilates, al supporto di un’esperta nutrizionista e alla dieta Sirt, iniziata dalla cantante dopo la separazione dall’ex marito Simon Konecki.

Per il nuovo look, Adele ha chiaramente preso spunto da Beyoncé, alla quale ha anche fatto una tenera dedica, segno di profondo affetto e ammirazione ed esempio di supporto tra donne. Le due, d’altronde, si stimano da tempo, tanto che, in passato, è stato possibile avvistarle ad eventi insieme.

Grazie Regina – ha scritto Adele come didascalia del suo post – per averci fatto sentire tutti così amati attraverso la tua arte.

Non solo i capelli che, eliminato l’effetto della piastra, ricordano quelli sfoggiati dalla cantante di ‘Single Ladies’, ma anche l’outfit è ispirato alla collega. La maglia indossata da Adele, infatti, riporta una trama praticamente identica a quella di una tuta di Beyoncè

Ma ciò che veramente non passa inosservato dell’immagine resa pubblica da Adele, è il suo sorriso radioso. Nonostante alcune critiche ricevute in passato da chi non riusciva ad accettare il suo cambiamento estetico e di chi ipotizzava che il suo dimagrimento fosse dovuto ad uno stato di malessere, la cantante, che per molti è invece diventata un modello da seguire, dimostra di essere felice e di aver intrapreso il nuovo stile di vita solo per sua volontà. Continuerà a sorprenderci in futuro?