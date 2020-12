Achille Lauro a Sanremo 2021 con Elodie e Ibrahimovic: le sue parole su Instagram

editato in: da

Achille Lauro commenta l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2021 insieme a Elodie e a Zlatan Ibrahimovic. A svelarlo è stato Amadeus, direttore artistico della 71esima edizione del Festival, che ha rivelato alcune anticipazioni interessanti. La kermesse si terrà dal 2 al 6 marzo e sul palco dell’Ariston, oltre ai 26 Big già resi noti, ci saranno anche Achille Lauro, Elodie e Zlatan Ibrahimovic.

“Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival – ha spiegato Amadeus -. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica”. Achille Lauro e Ibra invece saranno presenza fisse per le cinque serate di Sanremo. “Achille Lauro ci regalerà cinque quadri, che sta già preparando. Al Milan, invece, ho promesso che Zlatan non salterà nessuna partita”.

Fra i primi a commentare la notizia proprio Achille Lauro, che su Instagram si è detto entusiasta per questa nuova avventura. “Farò parte del cast del 71° Festival di Sanremo – ha scritto, pubblicando alcune foto – portando in scena 5 quadri, 5 opere d’autore. Grazie mille ad Amadeus, a Lucio Presta e a tutta la Rai per la grande opportunità”.

Lo scorso anno, con il suo talento e un grande estro creativo, Achille Lauro aveva stregato il pubblico. L’artista romano aveva messo in scena delle vere e proprie rappresentazioni, con travestimenti, citazioni colte e omaggi. Nella prima puntata del Festival, il rapper era apparso sul palco dell’Ariston con un mantello che si era tolto al primo ritornello di Me ne frego, ricordando la storia di San Francesco. “La musica per me è la cosa più importante ed è dalla musica che nasce la mia concezione dell’arte, dello scrivere, del dipingere e dell’utilizzare il mio stesso corpo come una vera e propria opera – aveva spiegato ai fan su Instagram -. Sanremo è il più grande palcoscenico per la canzone, ma nel mio modo di intendere è una grandissima occasione per portare delle performance complete”. Secondo quanto svelato da Amadeus, Lauro starebbe già preparando le sue performance per le cinque serate del Festival. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà e come riuscirà a stupirci ancora una volta.