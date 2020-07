Achille Lauro innamorato: chi è la nuova fidanzata

editato in: da

Achille Lauro è innamorato. Il cantante, da sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, è stato paparazzato mentre si scambiava tenerezze con una misteriosa ragazza sul litorale romano. Trent’anni e una carriera in ascesa, l’artista, reduce dal successo di Sanremo, ha deciso di concedersi una giornata all’insegna del relax a Sabaudia per festeggiare il suo compleanno.

Una festa per pochi intimi a cui ha preso parte anche la nuova fidanzata del cantante. Per ora la fortunata non ha un nome e Lauro non ne ha mai parlato, anche se in molti sono convinti che ci siano alcuni riferimenti al nuovo amore nella hit 16 marzo. Delle ragazza misteriosa non si sa nulla, l’unica certezza è che ha conquistato il cuore di Achille che, negli scatti pubblicati dal settimanale Chi, sorride felice. I due si scambiano baci appassionati e sembrano divertirsi molto insieme.

Mora, con diversi tatuaggi e bellissima, la nuova fidanzata di Lauro ha già conquistato i fan dell’artista. Il cantante è sempre stato molto riservato riguardo la vita privata. “Se sono innamorato? Sì, da tanto tempo, l’amore è importante”, aveva confessato qualche tempo fa il cantante, ospite di Domenica In di Mara Venier. In quell’occasione aveva raccontato anche il suo rapporto con la famiglia e in particolare con il padre. “Per quanto abbiamo avuto un rapporto difficile è una persona che ha studiato, mi ha dato un’educazione – aveva rivelato Lauro -. Se negli anni abbiamo recuperato? Sì”.

“I miei – aveva aggiunto parlando dei genitori – sono presone che hanno capito che dietro c’era la mia voglia di essere diverso”. Tanto che a soli 15 anni, Achille aveva scelto di lasciare casa sua e trasferirsi altrove: “Sono andato a vivere con mio fratello in una comune di artisti, c’erano ragazzi di passaggio, alcuni più grandi di me, che scrivevano le canzoni. Le mie? Mi imbarazzava mostrarle, tenevo tutto per me […] Adesso vivo a Milano, vivo da solo, lavoro con ragazzi che mi porto appresso da tantissimo, molte persone che stanno con me da tanto sono rimaste, anche loro possono aiutare me, mi conoscono, è una cosa reciproca”.