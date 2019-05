Victoria Beckham: acqua di luna piena il suo rimedio (assurdo) di bellezza

editato in: da

L’ultimo rimedio di bellezza, decisamente assurdo, di Victoria Beckham arriva dalla Germania ed è l’acqua di luna piena.

A 45 anni Victoria Beckham è più bella che mai, tanto da fare invidia alle ventenni. Fisico scolpito e pelle perfetta, l’ex Spice Girl si tiene in forma, spendendo ogni anno migliaia di sterline. Questa volta però si è spinta un po’ troppo oltre, acquistando un’acqua super luxury che, secondo alcuni esperti, consentirebbe di rimanere giovani più a lungo.

Si tratta della full moon water, un’acqua che viene imbottigliata esclusivamente nei giorni di luna piena e raccolta direttamente dalla fonte di Bad Leonhardspfunzen. Viene servita ai clienti del Lanserhof Tegernsee, resort di lusso tedesco dove Victoria si è concessa un week end detox per ricaricare le batterie e prendersi cura di sè stessa.

Alcuni testimoni hanno riferito che la signora Beckham sarebbe rimasta colpita dal potere dell’acqua benefica, tanto da farne scorta, spendendo un vero patrimonio. La nuova bevanda preferita dalla stilista si chiama Mondquelle ed è stata firmata dal brand St. Leonhards Quellen, le sue proprietà sembra siano miracolose: l’acqua di luna piena aiuterebbe a migliorare l’aspetto della pelle, contrastando le rughe e mantenendola in salute.

Sul sito del brand si possono scoprire i presunti benefici della bevanda: “Il grande fisico Max Planck ha scoperto che tutto risuona in questo universo, e in diverse frequenze – si legge -. Con moderne apparecchiature di bio-risonanza, le nostre acque vengono regolarmente esaminate e confrontate con i cosiddetti piani di controllo del corpo umano. La qualità dell’acqua biofisica cambia a seconda della fase lunare. Le opinioni qui presentate vanno ben oltre lo stato attuale della scienza e della medicina classica, che non hanno accettato né riconosciuto l’effetto dell’oscillazione bioenergetica”.

Victoria ha raccontato la sua permanenza nel resort con un selfie pubblicato su Instagram, in cui appare raggiante e bellissima. Che sia merito dell’acqua di luna piena?