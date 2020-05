Veronica Yoko Plebani, dalla malattia alle Olimpiadi: come lo sport ha cambiato la sua vita

Una storia di riscatto dopo la malattia: a raccontarla è stata Veronica Yoko Plebani, campionessa paraolimpica italiana, ospite di Francesca Fialdini nel suo programma Da Noi… A Ruota Libera.

La giovane sportiva, intervistata in collegamento dalla conduttrice, ha parlato della sua storia: un’esperienza dura che ha saputo trasformare in un’opportunità per dimostrare la sua forza.

Veronica, che dalla Fialdini è stata descritta come “uno di quegli esempi che i ragazzi dovrebbero ben tenere a mente”, ha raccontato di come, a soli 15 anni, ha dovuto affrontare una sfida più grande di lei, una forma aggressiva di meningite batterica fulminante, che le ha causato la perdita delle falangi della mani e dei piedi, oltre a diverse cicatrici su tutto il corpo:

Lo sport ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, perché l’ha aiutata a recuperare il rapporto con la sua fisicità. “Quando sono uscita dall’ospedale non avevo la stessa gestione del mio corpo – ha confessato alla Fialdini – mi sono dovuta adattare”.

Appassionata da sempre al mondo dello sport ha sperimentato varie discipline dopo l’uscita dall’ospedale, come ha dichiarato alla conduttrice:

Dal 2012 Veronica Yoko Plebani pratica attività a livello agonistico: nel 2013 e nel 2014 ha vinto la medaglia d’oro ai campionati mondiali di paracanoa e ha partecipato ai Giochi Paraolimpici invernali di Sochi, gareggiando nella disciplina del cross-snowboard. Negli ultimi anni l’atleta si è specializzata anche nella disciplina del paratriathlon, vincendo diverse medaglie tra il 2017 e il 2018.

La ragazza ha comunque dovuto lottare per accettare il suo nuovo corpo, che portava i segni della meningite. Veronica è molto attiva sui social, dove pubblica scatti che raccontano la sua quotidianità:

Oggi allo specchio vedo una ragazza che a 24 anni ha fatto tante cose. Ci vedo me stessa e basta. Una cicatrice in più o in meno non fa la differenza. Penso sia normale faticare a mostrarsi e accettarsi, ma le foto in costume, in cui mi sono mostrata per quella che sono, hanno avuto un’eco incredibile.