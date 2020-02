Veronica Peparini e Andreas Muller innamorati: spunta l’anello

editato in: da

Amici, tutti gli amori nati nella scuola di Maria De Filippi

Veronica Peparini e Andreas Muller sono sempre più innamorati e su Instagram spunta un anello. La coppia nata ad Amici fa sul serio, ma soprattutto non ha più intenzione di nascondersi. Dopo mesi di pettegolezzi, avvistamenti e gossip, il ballerino e la coreografa sono usciti allo scoperto anche sui social. Un amore, il loro, che ha superato i pregiudizi dovuti alla differenza d’età, ma anche al ruolo ricoperto nella trasmissione di Maria De Filippi.

49 anni e due figli nati dal matrimonio con Fabrizio Prolli, coreografo di Amici, la Peparini è fra le insegnanti più apprezzate del talent. 23 anni e una storia difficile alle spalle, Muller è arrivato al successo grazie alla trasmissione ed è una star di Instagram.

Quando Andreas, ballerino di talento, approdò ad Amici, Veronica notò subito le sue potenzialità e divenne la sua mentore. Poi la vittoria nel talent, tanti nuovi progetti e una collaborazione che li ha portati a collaborare con grandi artisti, fra cui Claudio Baglioni. Un legame che, nel corso del tempo, si è trasformato in attrazione fisica e in amore.

Per un lungo periodo la coppia ha cercato di tenere segreta la love story, ma dopo l’ennesimo avvistamento, ha deciso di uscire allo scoperto. Dopo gli scatti che raccontano baci e balli romantici, nelle ultime ore Veronica Peparini ha sorpreso i fan con una foto inaspettata. La coreografa ha mostrato un anello ricevuto in regalo dal fidanzato.

“Il regalo speciale per me – ha scritto -. Amore”. Il gioielli è a forma di filo spinato, per raccontare un legame indissolubile, che protegge e segna in modo indelebile. Un pegno d’amore che, secondo i follower, potrebbe significare che il grande passo è vicino. La coppia non ha mai rilasciato interviste per parlare della relazione e ha sempre vissuto il sentimento lontano dai riflettori, impegnatissima sul palco e in tv. A breve la Peparini tornerà in prima serata con il serale di Amici che andrà in onda il 28 febbraio.