Veronica Maya volta pagina dopo la sentenza e torna in tv con L’Italia che fa

È ora di guardare avanti, per Veronica Maya e suo marito Marco Moraci. I coniugi, alcuni anni fa, sono stati vittima di una brutale aggressione e il processo si è concluso solo nelle scorse ore. La conduttrice adesso volta pagina, ed è già pronta per tornare in tv.

Nel 2012, Veronica Maya e suo marito hanno subito un’aggressione a colpi di martello, da parte di due muratori che stavano lavorando alla ristrutturazione di un appartamento nella palazzina in cui la coppia viveva con il figlioletto appena nato. Il drammatico episodio è avvenuto a seguito delle lamentele di Veronica e Marco per i continui rumori che non si erano interrotti nemmeno nel pomeriggio del sabato. L’aggressione è stata prontamente denunciata da parte della Maya e di suo marito, e dopo 8 lunghi anni è arrivata la conclusione del processo.

Nelle scorse ore è stata emessa la sentenza – 8 mesi di reclusione per i due muratori, condannati inoltre a pagare le spese di risarcimento per 5mila euro. E con la fine del procedimento giudiziario, Veronica Maya può finalmente voltare pagina. Durante il weekend appena trascorso, la conduttrice si è dedicata interamente alla famiglia e ha approfittato di qualche bella giornata di sole per divertirsi con suo marito e qualche amico. Osservando il sorriso sul suo volto, è chiaro che per la Maya quello che è accaduto è ormai soltanto un amaro ricordo lontano.

È tempo, per lei, di godersi la serenità familiare accanto al suo uomo, Marco Moraci, e ai loro splendidi bambini. Veronica è infatti mamma tris: oltre a Riccardo Filippo, il primogenito nato nel 2012, poco prima dei fatti di violenza succitati, ha avuto Tancredi Francesco nel 2013 e la piccola Katia Eleonora nel 2016. Una combriccola stupenda, che movimenta le giornate dei genitori.

Ma la tranquilla routine della Maya sta per subire un nuovo scossone: Veronica è infatti pronta a tornare in tv, dopo oltre due anni di silenzio (se escludiamo le sue partecipazioni come ospite a Live – Non è la D’Urso). Presto sarà sul piccolo schermo con un programma tutto suo: a partire da lunedì 1° giugno, con il traino di Detto Fatto, andrà in onda quotidianamente il nuovo show L’Italia che fa, dedicato alle storie di coloro che cercano di riprendere in mano la propria vita.