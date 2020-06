Veronica Maya, la gaffe in diretta a L’Italia che fa

editato in: da

Veronica Maya, in pochi giorni, ha dimostrato di essere un’ottima padrona di casa guidando L’Italia che Fa su Rai Due. Con ospiti, interventi e servizi interessanti, infatti, la conduttrice è riuscita a farsi apprezzare e a coinvolgere il pubblico a casa. Questa volta, però, è incappata in una gaffe che non è passata inosservata e che ha scatenato l’ironia di gran parte dei telespettatori.

Veronica Maya è tornata alla conduzione di una trasmissione tutta sua con L’Italia che Fa, un programma che, dall’inizio di Giugno, si propone di raccontare le storie che mettono in mostra la bellezza e la solidarietà del nostro Paese e le testimonianze di chi si impegna per il prossimo e per il bene della collettività.

Faremo insieme questo viaggio nell’Italia delle buone notizia – ha affermato la Maya presentato il programma – nell’Italia di chi sa dare una mano, a chi tende una mano. Vi aspettiamo con storie meravigliose, grandi e piccole comunità, che fanno dell’Italia un Paese meraviglioso.

Ma è proprio parlando dell’Italia che è stato commesso un errore che il pubblico ha immediatamente notato. E, con in sottofondo la celebre canzone di Lucio Dalla Caruso, dietro le spalle della presentatrice è apparsa una schermata con una cartina geografica:

Andremo a Napoli – ha dichiarato Veronica Maya ad inizio trasmissione – lo dico sempre con un certo sorriso, ma mi sarà concesso perché è la mia città.

Quello che mostra la cartina alle spalle dell’ignara conduttrice, però, contiene un grosso errore: la città partenopea, a cui Veronica Maya è estremamente legata, viene posizionata nel centro d’Italia, più precisamente sulle coste della regione Lazio, indicata erroneamente come Campania, al nord di Roma. Uno strafalcione che ha scatenato l’ironia degli utenti del web:

Pensavo di essere l’unica a non sapere nulla di geografia – ha scritto un’utente – e invece…

Veronica Maya, impegnata ad introdurre il servizio ai telespettatori, in realtà non si è assolutamente resa conto dell’errore presente sulla grafica alle sue spalle e, per tutta la durata del programma, non vi ha fatto accenno. La conduttrice, una volta venuta a conoscenza di quanto accaduto alle sue spalle, si scuserà per la gaffe commessa involontariamente?