Veronica e Andreas di Amici, un libro contro i pregiudizi in amore

editato in: da

Veronica Peparini è l’insegnante di danza “storica” di Amici. Andreas Muller, ex concorrente del talent ( nonché vincitore della 16esima edizione), è il suo fidanzato da oltre un anno. Felici e innamorati, condividono la passione per la danza e l’arte. Insieme sono perfetti, ma il loro amore ha sempre dovuto combattere contro i pregiudizi. Perché Veronica, classe 1971, ha 49 anni, Andreas 24.

La loro storia non è stata semplice fin dall’inizio. Oggi, che hanno raggiunto una serenità maggiore, hanno scritto un libro a 4 mani, proprio per parlare della loro relazione e dei pregiudizi contro l’amore.

Titolo del libro è L’amore non è un numero, proprio a voler sottolineare come il cuore non è governato da differenze anagrafiche, e sarà disponibile a partire dal 9 giugno 2020 (è già disponibile in pre-order negli store digitali).

In un video postato sui loro account Instagram, Veronica e Andrea, presentano il loro libro e spiegano l’intento:

Vogliamo rubare la vostra attenzione solo per qualche secondo perché vogliamo darvi una notizia importante. No, Veronica non è incinta e no, non ci stiamo per sposare. Almeno per ora… Abbiamo un regalo per voi. Abbiamo scritto un libro, siamo felici di poterlo annunciare. Lo abbiamo fatto principalmente per le persone che ci sostengono ma anche per quelle persone che non ci conoscono e che, a primo impatto, potrebbero dire ‘Chi se ne frega’! E’ contro qualsiasi tipo di pregiudizio. Vogliamo dare forza a quelle persone che magari sono bloccate nell’amore o nella vita dalle regole o dagli schemi.

In quarta di copertina, il libro viene presentato così:

“Cos’altro è la danza se non movimento? È la danza che ci ha fatto incontrare: proveniamo da percorsi diversi, da strade che dovevano procedere parallele e che, invece, hanno trovato un punto di contatto. Contro ogni previsione. Ci siamo avvicinati l’uno all’altra come artisti, anzitutto, scoprendo che, tra noi, c’era un’intesa rara; e da lì abbiamo imparato a conoscerci come persone, con il nostro mondo interiore, le nostre differenze, le nostre emozioni. Poi, quando abbiamo sentito che il nostro rapporto si stava trasformando in un vero e proprio legame, c’è voluta molta forza e tanta determinazione per affrontare e superare tutte le difficoltà, i pregiudizi e le insicurezze: per stare insieme, semplicemente. Ma non ci siamo mai fermati, perché noi siamo movimento. E non ci siamo mai arresi, perché noi siamo forza“.