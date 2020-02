Verissimo, Silvia Provvedi incinta: confessioni su Fabrizio Corona

editato in: da

Nel salotto di Silvia Toffanin arriva un’ospite speciale: si tratta di Silvia Provvedi, che parlerà a Verissimo della sua gravidanza, per la prima volta assoluta in tv. La Donatella sta vivendo un periodo felice e, radiosa, si accomoderà nella poltrona di fronte a quella della padrona di casa per condividere la sua gioia.

Tuttavia, anche se l’argomento di punta dell’intervista sarà la dolce attesa, la Provvedi parlerà di un altro argomento che, seppur in modo indiretto, la sta toccando: le sorti dell’ex Fabrizio Corona. Recentemente uscito dal carcere, Corona è in detenzione domiciliare umanitaria. Si trova, insomma, in affidamento terapeutico per curare le sue dipendenze e per il suo delicato stato psicofisico.

Chiamata dalla Toffanin a parlare di Corona, la Provvedi ripercorre in pochi attimi la loro storia: l’amore, la passione, la vicinanza ai processi del 2018, la sofferenza profonda che l’ha avvolta e ha cambiato la sua vita. Nonostante la loro relazione sia stata davvero viscerale, oggi Silvia riesce a parlarne senza dolore:

Per Fabrizio provo un po’ di tristezza, gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente. A volte per fare del bene finisci di non farlo a te stessa.

Insomma, anche se ai tempi Silvia ha dato tutto per Fabrizio, ora è il momento di guardare avanti. E per lei, è un periodo felicissimo: la gravidanza procede alla grande e, in esclusiva a Verissimo, ha rivelato anche il sesso del nascituro:

Ero convintissima fosse un maschio, invece si preannuncia l’arrivo di una bambina molto carica di energia. Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po’ pazza!

Anche la vita sentimentale accanto al suo Malefix, all’anagrafe Giorgio De Stefano, sembra andare a gonfie vele:

Per la prima volta sto pensando solo ed unicamente al mio presente e al mio futuro. Il passato l’ho realmente accantonato, ma senza dimenticarlo. Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole.

Recentemente, la Provvedi ha anche dichiarato di star rivalutando il matrimonio, che prima non aveva mai neanche preso in considerazione. Sarà l’anno giusto per vederla in abito da sposa?