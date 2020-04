Verissimo – Le Storie, Heather Parisi e Alessandra Martines mandano i loro videomessaggi

editato in: da

Sabato 2 maggio torna Verissimo – Le Storie, condotto come sempre da Silvia Toffanin. I telespettatori più affezionati del rotocalco di canale 5 potranno vedere i videomessaggi di diversi Vip del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo. Tra questi è possibile citare Alessandra Martines, che racconterà come sta vivendo questo periodo a Parigi.

Nello studio della Toffanin arriverà anche il videomessaggio di Heather Parisi che, come ben si sa, vive da anni a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i loro due figli, i gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria. Il nuovo format della trasmissione storica di Mediaset ha già visto numerose personalità del mondo della musica e della televisione lasciare il proprio messaggio aderendo all’hashtag #ImagineforVerissimo.

Tra i nomi in questione ricordiamo Michelle Hunziker – attualmente a Bergamo con la sua amatissima ‘famiglia allargata’ che comprende anche Sara Daniele e il fidanzato di Aurora Ramazzotti Goffredo Cerza – ma anche Ron, Cristina D’Avena (che da qualche giorno possiamo rivedere in tv con le puntate di Licia dolce Licia), Francesco Gabbani, Jacopo Ottonello e Francesco Bertoli (entrambi concorrenti della scuola di Amici 19).

Nella puntata di sabato 2 maggio arriverà anche il videomessaggio dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata e di sua moglie Alice Campello, celebre influencer veneziana classe 1995. La coppia, a due anni dall’arrivo dei gemelli Alessandro e Leonardo, accoglierà a breve il terzo figlio. I due, che vivono a Madrid, all’inizio del mese di aprile hanno ufficializzato il sesso, facendo sapere che sarà un maschietto.

Proseguendo con i nomi dei Vip di cui si potrà vedere il videomessaggio a Verissimo – Le Storie ricordiamo Kekko Silvestre dei Modà, così come i cantanti Benji e Fede. Come nelle scorse settimane, anche sabato 2 maggio verranno riproposte alcune delle interviste più famose fatte da Silvia Toffanin in passato.

I fan storici del programma potranno rivedere quella a Pamela Prati, ma anche le chiacchierate tra Silvia Toffanin, Mara Venier, Ornella Vanoni e Martin Castrogiovanni. La puntata di sabato di Verissimo – Le Storie vedrà un altro momento speciale. La scrittrice Barbara Alberti, tra le rivelazioni dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dedicherà infatti una riflessione personale sull’amore in questo periodo particolare per tutti.