Verissimo: Daria Bignardi, Lapo Elkann e gli altri ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

Un nuovo appuntamento pieno di emozioni e di storie interessanti per Verissimo. Silvia Toffanin intervisterà personaggi estremamente amati del mondo dello spettacolo e dello sport e ascolterà i loro racconti e le loro toccanti esperienze.

Grande attesa per Daria Bignardi, l’ex gieffino Massimiliano Morra, Lapo Elkann, Francesco Totti, Giorgio Panariello, Valeria Marini e Vittorio Brumotti. La Toffanin, inoltre, ricorderà, insieme ad alcuni dei suoi ospiti, Diego Armando Maradona, da poco scomparso all’età di 60 anni.

Daria Bignardi, il difficile rapporto con la mamma

Daria Bignardi, che grazie alla Toffanin torna negli studi Mediaset dopo ben 15 anni, parlerà del Grande Fratello, ammettendo di non averlo più guardato dopo aver condotto, nel 2000, la prima edizione del reality. Al contrario della figlia, che pare essersi appassionata dell’ultima edizione attualmente in onda, la versione Vip guidata da Alfonso Signorini.

La Bignardi parlerà anche del rapporto che aveva con la madre “Con la sua ansia ossessiva mia madre mi ha rovinato, ma anche salvato, la vita”, ha affermato la giornalista. Una tendenza che ha ereditato anche lei e che cerca di trasformare in qualcosa di positivo applicandola al suo lavoro.

La verità di Massimiliano Morra

Uscito da poco dalla Casa del Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra ha accettato l’invito di Silvia Toffanin per raccontarsi e per fare chiarezza su alcuni elementi del suo passato. L’attore ha ribadito di non aver mai avuto una relazione con la collega Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò.

Morra parlerà, quindi, delle dinamiche che lo hanno portato a costruire una finta storia con la Del Vesco e, affermando di non essere mai stato obbligato da nessuno, ammetterà, di nuovo, di essersi particolarmente legato ad Adua e di averla corteggiata in modo molto insistente.

Lapo Elkann, il commovente ricordo di Maradona

Emozionante momento con Lapo Elkann, che ricorderà, proprio come Francesco Totti, l’amico Diego Armando Maradona. Allo storico calciatore, infatti, era estremamente legato e la sua perdita gli ha procurato un enorme dolore:

Era un amico vero, con un cuore immenso. Era quasi un fratello per me. Diego ha combattuto in un mondo molto complicato. Aveva delle qualità umane pazzesche e va ricordato per le sue grandi doti, che andavano oltre quelle calcistiche.

Una puntata di Verissimo piena di emozioni, quindi, quello proposta da Silvia Toffanin. Tanti i racconti inediti che toccheranno il cuore e tanti sorrisi che gli ospiti regaleranno ai telespettatori.