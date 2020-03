Verissimo, Belen su Stefano De Martino: “Si può perdonare e ricominciare”

editato in: da

Belen e Stefano De Martino: foto romantiche su Instagram

Ospite di Verissimo, Belen Rodriguez racconta il ritorno di fiamma con Stefano De Martino e la scelta di ricominciare dopo un lungo addio. La showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici sono tornati insieme e ora sono più felici che mai. La loro love story ha fatto sognare tantissimi fan, ma è anche stata fonte di grande sofferenza per Belen che non ha mai nascosto di aver vissuto la fine del matrimonio come un fallimento.

Prima l’incontro nel 2012 negli studi di Maria De Filippi, poi le nozze e la nascita del figlio Santiago: quella di Belen e Stefano sembrava una favola destinata a durare in eterno. Sino all’annuncio della rottura, arrivato nel 2015. Durante il periodo della separazione la Rodriguez ha vissuto una relazione con Andrea Iannone, oggi legato a Giulia De Lellis, mentre De Martino è stato avvistato più volte con Gilda Ambrosio, ma entrambi avevano il cuore ancora occupato. Nel 2019 il ritorno di fiamma a sorpresa e un amore che Belen fatica ancora a raccontare tanto la rende felice.

“Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite – ha raccontato a Silvia Toffanin -, ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo”.

La conduttrice argentina ha descritto il marito come la sua anima gemella, svelando come sia forte il sentimento che li lega. “Lui per me è oltretutto un amico – ha spiegato -. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui io sono più nostalgica”.

Per la prima volta Belen ha confessato di aver sofferto molto: “Per tre anni ho veramente smarrito me stessa – ha detto -. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste”.

Infine, a sorpresa, la Rodriguez ha smentito le nozze bis con De Martino. “No, non è vero – ha chiarito -. All’inizio ne avevamo parlato, ma la verità è che se mai dovessimo rifarlo, sarà un matrimonio per pochi amici, quelli veri”.