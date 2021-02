Verissimo, Belen incinta svela il nome della bimba e racconta dell’aborto spontaneo

editato in: da

Belen e la seconda gravidanza: speriamo che sia femmina

Belen Rodriguez, incinta per la seconda volta, conferma di aspettare una femminuccia e finalmente svela il suo nome: “Aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie”. Ospite a Verissimo, nella puntata che va in onda sabato 20 febbraio, ha dunque rivelato a Silvia Toffanin come lei e Antonino Spinalbese hanno deciso di chiamare la piccola in arrivo, dopo tanti rumors.

Infatti, stando alle prime indiscrezioni la figlia di Belen e Spinalbese si sarebbe dovuta chiamare Tabita. Il primo a rivelarlo fu il giornalista Santo Pirrotta che, durante la trasmissione Ogni mattina, annunciò la gravidanza della showgirl argentina spifferando sesso e nome del bebè in arrivo, prima ancora che i genitori comunicassero ufficialmente la dolce notizia. Pirrotta azzeccò in effetti che si trattava di una bambina ma per quanto riguarda il nome, disse che si sarebbe chiamata Tabita perché in un’intervista di qualche tempo fa Belen aveva rivelato la sua preferenza per quel nome, tanto che se avesse mai avuto una femmina l’avrebbe chiamata così.

Evidentemente, la Rodriguez ha cambiato idea o forse gliel’ha fatta cambiare il suo Antonino Spinalbese. In ogni caso, i quasi neo-genitori hanno optato per Luna Marie, almeno questo è quanto ha confessato la showgirl, parlando con Silvia Toffanin. Ma questa non è stata l’unica confidenza a proposito della seconda gravidanza. Belen è già mamma di Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Alla conduttrice di Verissimo ha dunque raccontato anche del suo desiderio di avere una bimba: “Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”. Una gravidanza a coronamento di una favola d’amore arrivata come un colpo di fulmine: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.

Infine, Belen si lascia andare a un’intima confessione: “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. E prosegue: “Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”.