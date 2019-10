editato in: da

A Verissimo, Bar Refaeli svela il sesso del terzo figlio in esclusiva, raccontando le gioie della maternità e parlando anche dello storico ex Leonardo DiCaprio.

La supermodella e conduttrice israeliana dal 2015 è sposato con l’imprenditore Adi Ezra da cui ha avuto due figlie: Liv ed Ella, ora Bar aspetta un maschietto, come ha rivelato a Silvia Toffanin.

“Aspetto un figlio maschio. È fantastico! – ha confessato ai microfoni di Verissimo -. Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. È il migliore compagno che si possa avere”. Bar ha anche confessato di sognare già un quarto figlio: “Il mio grande desiderio è quello di avere quattro figli – ha detto -, ma per adesso lui è dubbioso… vedremo in futuro”.

Per dieci anni Bar è stata una delle top model più ammirate e apprezzate nel fashion system, reginetta dei party e al centro del gossip grazie alla relazione con il divo di Hollywood Leonardo DiCaprio. Oggi però quei tempi sono finiti e la Refaeli è prima di tutto una mamma dolcissima e innamorata del marito Adi. Seleziona le collaborazioni scegliendo solo pochi marchi e non fa più vita mondana.

“È stata una relazione durata 6 anni – ha detto a Silvia Toffanin, ricordando l’amore per DiCaprio -, molto importante per la mia vita. Con lui ho condiviso molto. È un grandissimo attore, ma non ho visto ‘C’era una volta a Hollywood’ e non vado a vedere i suoi film perché provo una strana sensazione”.

La top model ha anche parlato dello scandalo molestie scatenato dal caso Weinstein che ha coinvolto anche il mondo della moda. “È un mondo difficile ed è fondamentale il supporto della propria famiglia – ha ammesso -. Io fin dall’età di sedici anni ho avuto la fortuna di essere seguita sempre da mia madre e mio padre. È un consiglio che posso dare a tutti”.