Verissimo, da Antonella Clerici a Ilary Blasi: super ospiti da Silvia Toffanin

editato in: da

Verissimo sta per tornare. Silvia Toffanin, per questa nuova stagione televisiva, è pronta a interessanti interviste e grandi esclusive. E, per i primi ospiti, ha pensato a due grandi nomi: Antonella Clerici e Ilary Blasi.

Dopo ben tredici anni alla guida di Verissimo, Silvia Toffanin sa bene quali sono i gusti del pubblico e, per la prima puntata della nuova stagione televisiva, ha voluto interviste esclusive ed emozionanti. Dopo il no della conduttrice a Pamela Prati, nello studio ci sarà, per la prima volta nella storia del programma, Antonella Clerici, pronta a parlare della sua carriera e di alcuni aspetti della sua vita privata.

Ma non finisce qui, tra gli ospiti anche una delle migliori amiche di Silvia Toffanin, Ilary Blasi, che sarà accompagnata da Alvin. I due, infatti, condurranno insieme l’attesissimo Eurogames. La signora Totti, dopo un’estate in famiglia, ha raccolto tutte le energie ed è carica per affrontare questo nuovo progetto televisivo.

Tra i super ospiti anche Giulia De Lellis. La nota influencer sta per pubblicare il suo primo libro: ‘Le corna stanno bene su tutto’. Un lavoro che ha raccolto l’interesse del pubblico e che parla della fine della storia con Andrea Damante. La De Lellis, infatti, ha lasciato il dj incontrato a Uomini e Donne dopo aver scoperto un tradimento che non è riuscita a perdonare. Dopo aver provato a ricucire il rapporto ha, infine, deciso di voltare pagina, iniziando una storia con il cantante Irama, finita in poco tempo. Ora è felicemente fidanzata con Andrea Iannone e promette di rivelare interessanti dettagli su uno dei periodi più bui della sua vita.

Molto emozionante sarà l’intervista a Virginia e Vicktorija Mihajlovic . Le figlie di Sinisa, famoso allenatore di calcio, già conosciute grazie alla loro partecipazione all’Isola dei Famosi, parleranno per la prima volta della malattia che ha colpito il padre. Una leucemia che il tecnico sta combattendo con estrema forza ottenendo dei positivi segnali di ripresa.

Infine, Silvia Toffanin avrà il piacere di conversare con il comico Enrico Brignano e con Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici. Quest’ultimo racconterà come sta andando la sua vita dopo il programma e presenterà il suo ultimo singolo.

Quello che ci aspetta è, insomma, una puntata piena di grandi emozioni e succose rivelazioni. Noi, a questo punto, non vediamo l’ora di poter guardare questa nuova stagione di Verissimo.