Chi è Vera Santagata, professoressa dell’Eredità

editato in: da

Fra le professoresse dell’Eredità una delle più amate è senza dubbio Vera Santagata. Classe 1987, è nata a Desio ed è non solo una modella e ballerina, ma anche una celebre ex ginnasta italiana. Lunghi capelli ricci, occhi verdi e un viso da bambola che tradisce le sue origini brianzole: Vera ha conquistato il pubblico di Rai Uno con la sua bellezza acqua e sapone.

Ha iniziato a praticare ginnastica quando aveva solamente 3 anni e a 11 anni è diventata campionessa regionale ed interregionale in questa disciplina. Nel 1998 ha vinto il premio come atleta dell’anno e due anni dopo è diventata campionessa italiana di ginnastica ritmica. Nel 2001 ha ottenuto la medaglia d’argento a Sopron, in Ungheria, nell’ambito del torneo internazionale di ginnastica ritmica e la medaglia d’oro in un’altra competizione a Saint-Étienne, in Francia.

Dopo aver girato il mondo grazie allo sport, nel 2003 Vera Santagata ha scoperto un’altra grande passione, quella per la danza e per lo spettacolo. Nel 2003 ha studiato presso la Royal Academy of Dance e due anni dopo ha partecipato a Miss Italia, conquistando il sesto posto e il titolo di Miss Cinema.

Da quel momento la sua carriera in tv non si è più fermata e Vera Santagata è comparsa in diversi programmi tv accanto a Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Parallelamente al ruolo di valletta televisiva e fotomodella, ha continuano a coltivare la passione per la danza diventando coreografa presso la sezione di ginnastica ritmica della GAL Lissone.

Le misure perfette (altezza 1,70 per 84-63-83) e il suo sorriso dolce, hanno reso Vera Santagata la professoressa più amata dell’Eredità (programma in cui è approdata nel 2017). Nonostante sia spesso in televisione, la valletta non ha mai rivelato troppo della sua vita privata, nemmeno su Facebook e Instagram, dove è molto attiva.

«Nella vita privata rimane sempre un sogno – ha svelato a Mbnews -, amare tanto e avere un giorno non troppo lontano una famiglia con la f maiuscola, e poter fare la mamma». Dino, il suo fidanzato, le ha chiesto di sposarlo in diretta tv da Caterina Balivo. Lui ha un matrimonio alle spalle e una bambina piccola. Dopo qualche mese, a settembre 2019 Vera e Dino Lanaro sono convolati a nozze e sempre a Vieni da Me hanno annunciato di volere un figlio.