Vera Gemma chiarisce con Cecilia Rodriguez: “L’ho perdonata”

Vera Gemma, forza della natura: vita, amori e carriera di una guerriera

Tra Vera Gemma e Cecilia Rodriguez, si intravede la pace all’orizzonte e a svelarlo in esclusiva è proprio l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi al settimanale Mio. La figlia di Giuliano Gemma non ha avuto un trascorso propriamente semplice con la Rodriguez: alcune frasi infelici della sorella di Belen non erano passate inosservate. Le sue affermazioni avevano molto ferito Vera, che si era sfogata da Tommaso Zorzi a Il Punto Z. Ma cos’era successo tra le tue, qual era il motivo dell’astio?

“Vera Gemma? Beh, Ignazio è stato con tante donne brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”. Certamente, quella di Cecilia Rodriguez è stata un’affermazione abbastanza grave, non solo nei confronti della Gemma, ma più in generale di tutte le donne.

Ospite da Tommaso Zorzi nel suo show Il Punto Z, Vera si era sfogata a riguardo, dicendo quanto fosse stata poco elegante: o per meglio dire, ha mostrato il dente avvelenato, senza paura. D’altronde, la sua è stata una delle personalità più forti in questa edizione dell’Isola dei Famosi. “L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Per prima cosa, io mi vedo bella, quindi vorrei sapere dove ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva”.

Tuttavia, tra le due ormai è acqua passata: l’intervista della Gemma al settimanale Mio ha infatti svelato un retroscena importante, di incontro. “Ero davanti agli studi dell’Isola, lei è scesa dalla macchina e le ho detto ‘Ti aspettavo, tesoro!’. Cecilia è sbiancata. Ma mi ha chiesto scusa e l’ho perdonata. Si è resa conto di aver avuto un’uscita molto infelice. E poi mi ha detto che dal vivo sono bellissima, mentre sull’Isola non sembravo molto carina”. Pace fatta, insomma, tra l’ex naufraga e la fidanzata di Ignazio Moser. Tuttavia, all’orizzonte si prospetta un altro bel problema: di recente, da Isolde Kostner a Valentina Persia, sembra che non si parli d’altro che dell’Isola.

Durante un’intervista a Superguidatv, Valentina Persia si è sfogata in particolare su Vera Gemma. Quest’ultima, infatti, l’aveva accusata di essere volgare, e la risposta della comica non si è fatta attendere. “Il fatto che io possa essere volgare nei modi di fare e nei modi di dire, rispondo che ci sono degli atteggiamenti e delle modalità di comportamento che vanno ben oltre. Ha detto che non sono stata solitale con le altre donne, tra cui lei, ma a questo punto non deve accusare solo me, ma tutte sull’Isola”. La Persia sottolinea anche che il problema di Vera Gemma è di non essere riuscita a conquistare la simpatia dei compagni sull’Isola. Siamo certe che la risposta di Vera non si farà attendere, anche se la pace tra le due sembra davvero impossibile.