“Venus Club”, Lorella Boccia trionfa: le scarpe animalier sono irresistibili

editato in: da

Lorella Boccia, i look a “Venus Club”

Continua il successo di Lorella Boccia con il suo Venus Club, in onda su Italia 1, il giovedì, in tarda serata. Il secondo appuntamento ha confermato il trend positivo, merito delle super ospiti, Alessandra Amoroso e Francesca Manzini. Ma anche della padrona di casa e dei suoi look superlativi con tanto di décolletée animalier.

La seconda puntata di Venus Club cresce dunque nel gradimento e cresce di quasi un punto rispetto il debutto e sfiora il 7% di share con oltre 430.000 spettatori. Ed è amatissimo dai giovani, raggiungendo quasi il 11.5% di share sui 15-24 enni.

Dunque, grande soddisfazione per Lorella Boccia che per l’occasione si è presentata in studio con un look davvero alternativo, mescolando generi e capi diversi, che nell’insieme hanno creato appunto una mise originale. La presentatrice ha infatti optato per intervistare Alessandra Amoroso, una morbida maglia nera che ha abbinato a una longuette a righe orizzontali fluo. Ma vero tocco di classe sono le décolletée dal tacco stiletto, maculate e con punta rossa. I capelli sono raccolti in un alto chignon, in stile anni Cinquanta, mentre il make up punta tutto sulle labbra.

Scarpe animalier Puoi acquistare online una versione low cost delle scarpe di Lorella Boccia

D’altro canto, la Boccia, in dolce attesa, aveva come rivale in fatto di stile nel suo Venus Club Alessandra Amoroso che ha indossato un mini dress di velluto nero a fantasie geometriche colorare e stivali alti. La cantante ha confessato che quando era piccola ha pensato di farsi suora: “Quando ero piccolina cantavo al coro della chiesa, poi ho visto il film Sister Act e ho pensato che per diventare cantante dovessi fare la suora, per riuscire a stare con tanta gente e con il pubblico vicino. Poi ho capito che forse potevo fare la cantante anche senza diventare suora: e così è andata a finire”.

Poi ha ricordato i suoi esordi ad Amici, dove anche la Boccia ha mosso i primi passi ma come ballerina: “Ho fatto due provini, il primo nel 2004 e non mi presero. Quella volta andai con mia madre, con un borsone pesantissimo, non sapevamo prendere la metro, non sapevamo dove andare”.

Sul profilo Instagram di Lorella Boccia, moltissimi i messaggi dei fan per complimentarsi della nuova trasmissione e della chiacchierata con la sua “collega” Alessandra Amoroso.