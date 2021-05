Venus Club con Lorella Boccia: dove e quando vederlo in tv

editato in: da

Uno show al femminile nella seconda serata di Italia 1: si tratta di Venus Club, la trasmissione condotta da Lorella Boccia che prenderà il via con la prima puntata a partire da giovedì 6 maggio da mezzanotte e cinquanta.

Presentato come un late show tutto al femminile, andrà in onda il giovedì nella fascia della seconda serata per quattro puntate . La trasmissione ospiterà alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese e piccole sfide. Nel corso della prima puntata sono previste come ospiti la cantante Elettra Lamborghini e la fumettista Josephine Yole Signorelli.

La prima racconterà il rapporto con gli uomini, la seconda – che in arte è nota con il nome di Fumettibrutti – parlerà della sua complicata adolescenza da trans e delle difficoltà di identificazione di genere.

Ad accompagnare la presentatrice Lorella Boccia, ci saranno Iva Zanicchi, che con Elettra Lamborghini è opinionista all’Isola dei Famosi, e Mara Maionchi reduce dal successo della prima stagione di Lol – Chi ride è fuori. Le due commenteranno e interverranno nel corso delle puntate. L’ambientazione dello studio, invece, ricorderà quella di un locale notturno.

Anche il resto del cast è al femminile, con diversi personaggi interessanti. Tra questi ci sarà Daniela Istrate nota campionessa di flair bartender, una ‘barwoman’ acrobatica che preparerà cocktail per gli ospiti presenti in sala. Presente anche una live band guidata dalla talentuosa Micol Arpa Rock che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica e, ancora, ballerine, pole dancer e contorsioniste. In ogni puntata presenti i fotomontaggi inediti dedicati agli ospiti in studio firmati dall’artista Eman Rus.

Per Lorella Boccia, che da poco ha reso noto di essere in attesa del primo figlio, non si tratta della sua prima prova come presentatrice. Classe 1991 ha alle spalle una brillante carriera come ballerina sia a teatro che in televisione, dove ha preso parte – tra le altre cose – ad Amici di Maria De Filippi (12esima edizione). Come conduttrice ha lavorato al day – time di Amici dal 2018 al 2019, ha presentato il talk show Rivelo (fino al 2020) e nel 2018 il Monte-Carlo Film Festival.

Ora la si potrà seguire in Venus Club il late show di Italia 1.