Venus Club, Diletta Leotta ignora (incredibilmente) Can Yaman

Gli outfit di Diletta Leotta, sexy “sempre e dovunque”

Look total black e scarpe con strass: Diletta Leotta conquista Venus Club. Intervistata da Lorella Boccia, la conduttrice ha sorpreso tutti, scegliendo di non nominare mai Can Yaman. La storia fra i due è al centro delle cronache rosa ormai da settimane, ma la presentatrice non ha accennato al divo turco, limitandosi a parlare del suo uomo ideale.

“Non mi piace l’uomo egocentrico, la prima donna deve essere la donna”, ha raccontato Diletta parlando di uomini con Lorella Boccia. La Leotta non ha mai fatto il nome di Can Yaman, l’attore che da diversi mesi è al suo fianco, fra week end romantici e avvistamenti. La love story procede a gonfie vele, nonostante i numerosi gossip su crisi e rotture, ma sia Diletta che Can sono intenzionati a proteggere la propria privacy.

La conduttrice sportiva ha rivelato di sognare un uomo come suo nonno. “Gli uomini di oggi sono come quelli di ieri e mi auguro come quelli di domani – ha detto -. Sono uomini per bene, onesti, che abbiano rispetto per la donna, amore verso la donna. Io penso che voglio trovare un uomo per bene”. Poi un brevissimo accenno alla storia d’amore che sta vivendo con Yaman: “Adesso ogni giorno è una follia – ha raccontato -. Anche solo il fatto di ritagliarsi del tempo per stare con la persona che ami, già questa è una follia meravigliosa”.

Qualche giorno fa la conduttrice e l’attore avevano pubblicato su Instagram uno scatto che raccontava una romantica vacanza a Capri. “Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni di Capri”, aveva scritto Can, postando una foto in cui abbracciava Diletta, mentre lei aveva commentato: “Profumo di mare”. Proprio la Leotta aveva scelto di smentire, in un lungo sfogo, la crisi con il divo turco e una presunta storia finta creata solo per pubblicità. “Perché, se frequento un attore bellissimo e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? – aveva scritto sui social, parlando per la prima volta del legame con Yaman -. E perché, se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero, si parla di crisi fra noi?”.