Ventura, Cuccarini e Il Volo a I Soliti Ignoti: Amadeus fa le prove per Sanremo

Amadeus è sbarcato in prima serata con il suo game show I Soliti Ignoti, cui è riservata solitamente la fascia preserale: quest’oggi, su Rai1, abbiamo assistito a una puntata speciale con tantissimi ospiti che hanno conquistato il pubblico con la loro travolgente simpatia.

L’appuntamento ha concluso la settimana benefica volta a raccogliere fondi per la fondazione Telethon. Il primo evento, esattamente 7 giorni fa, è stata la tradizionale Festa di Natale della Rai che – con Antonella Clerici al timone – ha dato il via ad una lunga maratona televisiva dedicata alla solidarietà. Oggi, la puntata speciale de I Soliti Ignoti che si è prolungata sino a tarda serata ha contribuito alla missione di beneficenza grazie anche alla collaborazione di tante personalità del mondo dello spettacolo. Sono molti i vip che hanno deciso di partecipare al game show, nei panni di concorrenti davvero speciali.

Abbiamo visto i tre tenori de Il Volo, accolti calorosamente da Amadeus alle prese con quella che è sembrata essere una prima, importantissima prova in vista del Festival di Sanremo 2020. E poi i comici Massimo Ceccherini e Riccardo Rossi, che hanno portato una ventata di allegria in studio, al fianco di Rocco Papaleo. Le bellissime Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli, che hanno colto l’occasione per presentare il loro ultimo lavoro 18 regali, hanno incantato il pubblico. La prima con un elegante abito nero drappeggiato su una sola spalla aveva il suo perfetto contraltare nella giovane attrice che, al contrario, brillava con un outfit dai colori vivaci.

Il conduttore ha poi presentato un altro film in uscita, la nuova fatica di Ferzan Ozpetek intitolata La dea Fortuna. E per l’occasione, in studio sono arrivati alcuni dei protagonisti che rivedremo sul grande schermo: Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Lorella Cuccarini e Simona Ventura. Un cast d’eccezione, che ci ha regalato qualche momento di divertimento nel corso del game show. La Cuccarini, radiosa con un abito ricco di paillettes argentate e scarpe in coordinato, ha affascinato tutti con la sua simpatia. Mentre la Ventura, molto elegante con un vestito nero dallo spacco vertiginoso, è rimasta a lungo lontana dalle luci dei riflettori: ha infatti impersonato uno degli ignoti della trasmissione, lasciando che i concorrenti cercassero di indovinare quale fosse in passato il suo mestiere – per i più curiosi, da giovane puliva i campi da tennis.

È stata senza dubbio una serata interessante, che ha visto Amadeus tornare alla ribalta con una trasmissione che è ormai ritagliata addosso alla sua persona. Pochi giorni fa il conduttore ha portato in tv Sanremo Giovani, il format dedicato ai talenti in erba che aspirano ad arrivare sul palco dell’Ariston. E tra poco sarà il suo turno di presentare il Festival di Sanremo 2020: siamo sicuri che se la caverà alla grande, grazie alla sua professionalità e alla sua simpatia.