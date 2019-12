Vent’Anni che Siamo Italiani, Incontrada brilla e si commuove

editato in: da

Dopo il grande successo della puntata d’esordio, Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio hanno dato il via al secondo appuntamento di Vent’Anni che Siamo Italiani. Lo show di Rai1 è uno spettacolo molto atteso tra il pubblico, in grado di coinvolgere i telespettatori con tanta bella musica e un po’ di sano divertimento.

Alla conduzione, una coppia del tutto inedita e decisamente originale: Vanessa Incontrada, ormai ascesa ad una delle presentatrici più amate di sempre, ha affiancato Gigi D’Alessio, famoso cantautore napoletano e anch’esso personaggio televisivo che ha sempre riscosso grande successo. Lo show sembra tagliato apposta su di loro. Vent’Anni che Siamo Italiani, ovvero una celebrazione di due ricorrenze molto importanti per Vanessa e Gigi.

Lei era all’epoca una giovane ragazza spagnola da poco approdata nel nostro Paese, bellissima modella che stava tentando di farsi strada in televisione. Non immaginava il grande successo che avrebbe avuto di lì a pochi anni. Lui esordiva al Festival di Sanremo con l’indimenticabile Non dirgli mai, che sarebbe entrata negli annali della storia musicale italiana.

Oggi li ritroviamo qui, insieme in una combinazione esplosiva che ha stupito il pubblico. In molti hanno scommesso su questo azzardo, e i risultati (almeno per il momento), hanno dato loro ragione: Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio stanno facendo un ottimo lavoro. La seconda puntata di Vent’Anni che Siamo Italiani si è aperta con un siparietto comico, grazie all’intervento di Flavio Insinna, per poi dare il via alla serata musicale.

Gli occhi di tutti erano puntati su Vanessa Incontrada, radiosa e bellissima come sempre. Stavolta ha sorpreso tutti indossando un tailleur con giacca nera molto scollata e lunga a metà coscia e pantaloni glitterati color oro, un abbinamento che è molto piaciuto e che le dona. Uno stiletto nero e un trucco leggero sono gli unici accessori che la conduttrice si è concessa, lasciando anche i capelli sciolti con qualche onda naturale a rendere il suo look semplice ed elegante. Nella seconda parte della puntata, ha scelto invece un bell’abito nero lungo, ricamato in pizzo.

Grandi ospiti sono intervenuti nel corso della serata, come ad esempio Marco Masini, Rocio Munoz Morales ed Emma Marrone. Quest’ultima, attesissima, ha incantato il pubblico con la sua voce strepitosa, dapprima in duetto con Gigi D’Alessio e poi da sola con uno dei suoi brani estratti dall’ultimo album Fortuna. E al termine dell’esibizione, ha spiegato di voler un po’ di leggerezza nella sua vita, dopo aver attraversato un momento molto difficile.

Vanessa ha poi commosso tutti con un bellissimo monologo sull’importanza di amare se stessi. “La perfezione non esiste, bisogna amare la figura che vediamo allo specchio, anche quando non ci piace” – ha affermato la conduttrice, che proprio qualche anno fa è stata presa di mira per il suo aspetto fisico e additata per le sue morbide curve. E non è riuscita a trattenere l’emozione, non nascondendo i suoi occhi lucidi al pubblico.